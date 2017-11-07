Шик: «Однажды я перейду в более крупный клуб, чем „Рома“, где будут платить больше»

Нападающий «Ромы» Патрик Шик не жалеет о переходе в римский клуб, несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», но желает через несколько лет перейти в более именитый коллектив:

«В июне я уже чувствовал себя игроком „Ювентуса“, стремился к этому, но не срослось. Думал, что у меня ничего серьезного, простое воспаление, которое скоро пройдет. Я был в порядке, времени на отдых было предостаточно, но „Ювентус“ решил отложить мой трансфер.

Я ни о чем не переживаю. В Риме прекрасные поля, тренировочный зал, консультанты по питанию составляют диету, говорят нам, что есть. Для нас здесь очень много всего делают!

Деньги? Да, это мой источник мотивации. Надеюсь, что однажды, через несколько лет, я смогу перейти в еще более крупный клуб, где буду получать больше, что логично. Это всегда меня мотивировало. Конечно, сейчас прыгнуть выше „Ромы“ будет практически невозможно, но есть несколько клубов... Скажем, „Реал“, „Барселона“ или „Манчестер Юнайтед“».

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