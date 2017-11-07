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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Шик: «Однажды я перейду в более крупный клуб, чем „Рома“, где будут платить больше»

сегодня, 13:36

Нападающий «Ромы» Патрик Шик не жалеет о переходе в римский клуб, несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», но желает через несколько лет перейти в более именитый коллектив:

«В июне я уже чувствовал себя игроком „Ювентуса“, стремился к этому, но не срослось. Думал, что у меня ничего серьезного, простое воспаление, которое скоро пройдет. Я был в порядке, времени на отдых было предостаточно, но „Ювентус“ решил отложить мой трансфер.

Я ни о чем не переживаю. В Риме прекрасные поля, тренировочный зал, консультанты по питанию составляют диету, говорят нам, что есть. Для нас здесь очень много всего делают!

Деньги? Да, это мой источник мотивации. Надеюсь, что однажды, через несколько лет, я смогу перейти в еще более крупный клуб, где буду получать больше, что логично. Это всегда меня мотивировало. Конечно, сейчас прыгнуть выше „Ромы“ будет практически невозможно, но есть несколько клубов... Скажем, „Реал“, „Барселона“ или „Манчестер Юнайтед“».

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Все комментарии
lawr19730
сегодня в 14:33
Опустил римских нищебродов)))
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:12
Бодрое заявление от игрока, который еще ни одного мяча за "Рому" не забил.
Roger Young
сегодня в 14:03
Что поделать. Шик хочет жить с шиком.
Казанский
сегодня в 14:01
В Шанхай только через Зенит по газопроводу "Сила Сибири" можно добраться))
Антибиотик111
сегодня в 13:59
За правду конечно респект,но слишком рано заговорил о таких клубах.Как бы Шие не стал обычным пшик..
marvel777
сегодня в 13:54
был один такой в Юве по имени Исла - только перешел заявил что в Реале играть его мечта,где же теперь это чудо в перьях?
BESTjuventus10
сегодня в 13:50
хорошо что пронесло мимо этого клоуна
ДСА
сегодня в 13:43
Мечтает:
1. о Китае
2. о Зените.
VIPded
сегодня в 13:40
Честно.
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