Гвидетти: «Швеции достался худший соперник, но и Италия не хотела с нами играть»

Нападающий «Сельты» и сборной Швеции Джон Гвидетти оценил шансы своей национальной команды в стыковых матчах с итальянцами за попадание на чемпионат мира:

«Предстоят два восхитительных матча, где каждая из сторон не хочет уступить. „Френдс Арена“ будет переполнена, то же произойдет на „Сан Сиро“. Я однажды там играл будучи игроком „Селтика“, это великолепный стадион. Есть ощущение, что чемпионат мира уже начался. Одна команда продолжит борьбу, а для второй всё закончится.

Футбол — самая прекрасная спортивная дисциплина в мире, ведь здесь может случиться всё что угодно. Мы наблюдали это так часто, что сюрпризы уже вошли в норму.

Очевидно, что итальянцы фавориты. Среди всех четырех команд мы не могли встретить соперника хуже, но утверждение верно и в обратном случае — они явно не хотели играть против нас. Мы уважаем эту великую команду, но „страх“ — неподходящее слово, чтобы описать наше настроение».

Первая встреча состоится 10 ноября, а ответная —13 ноября.

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