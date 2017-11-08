Антон Миранчук: «Месси или Роналду? Месси! Игра Роналду нравится меньше»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Антон Миранчук в преддверии контрольного матча со сборной Аргентины признался, что ему больше импонирует игра Лионеля Месси, чем Криштиану Роналду.

«В одной команде больше хотел бы сыграть с Неймаром, чем с Месси. Он мне больше нравится.

Месси или Роналду? Месси! Лео – креативный игрок. Он может начать атаку с центра поля, обвести троих или красиво исполнить „стеночку“ и закончить голом. А Роналду – голеадор, игрок штрафной. Не то чтобы мне такие не по духу, просто его игра меньше нравится».

Также хавбек прокомментировал слова одноклубника Владислава Игнатьева о том, что братья Миранчуки «загрызут» его, если он заберёт себе майку Месси:

«Да вообще об этом пока не думаем. 11 основных, многие выйдут на замену – да вся команда же подумает взять! Конечно, я бы очень хотел. Но важно, чтобы это не выглядело так, будто всех разорву, лишь бы получить майку себе. Если так – мне она вообще не нужна».

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