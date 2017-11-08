Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе

Защитник сборной России Марио Фернандес проводит тренировку по индивидуальной программе.

Все остальные футболисты работают в общей группе, в том числе и полузащитник Роман Зобнин, который восстановился от травмы крестообразных связок.

Напомним, полузащитники Александр Головин и Александр Самедов не принимают участия в сборе и участвуют лишь в коммерческих мероприятиях.

11 ноября на стадионе «Лужники» состоится матч между сборными России и Аргентины, а 14 ноября подопечные Станислава Черчесова в Петербурге сыграют с Испанией.

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