Антон Миранчук: «Да, хотелось бы взять футболку Месси»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук признался, что хотел бы взять футболку Лионеля Месси после матча сборных России и Аргентины.

«Да, хотелось бы взять футболку Месси, но у нас играет 11 человек плюс ещё запасные. Если будет переполох, то ради бога. Я в этом не участвую. Меня периодически спрашивают знакомые о билете. Кому могу, тому помогу.

Сегодня будем просматривать сборную Аргентины. Хотя вроде все знают как она играет. Все-таки топ-команда. Посмотрим ее плюсы и минусы. Мы сейчас переходим к более интенсивным тренировкам».



Ранее Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины, который состоится в Москве, на стадионе «Лужники».

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