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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 62’ Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс 4:1 Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 18’ Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир 0:0 Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 2:1 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 0:0 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
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Ловчев: «Вернблума ругали за его поведение на поле. А чем Геркус лучше Вернблума?»

сегодня, 17:07
ЛокомотивЛокомотив2 : 2ЦСКАЦСКАМатч завершен

Футбольный эксперт Евгений Ловчев был не в восторге от недавнего комментария президента «Локомотива» Ильи Геркуса после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА:

«В наш футбол пришли люди нефутбольные, те, которые сами не играли. Потому далекие от футбольной культуры. Семин после матча с ЦСКА, где кипели страсти, сказал, что Акинфеев эти страсти успокоил, что ничего страшного не случилось, что без страстей футбол скучен. Это слова футбольного человека. А эти слова про коней на обочине, не должен произносить президент клуба.

Я не могу представить, чтобы такое сказал Николай Петрович Старостин или Бесков с Лобановским. Потому что все эти люди плоть от плоти из этого шоу под названием футбол. Во время матча Геркус сделал жест, завелся, это нормально. Но после игры эмоции надо сдерживать. Вот мы после этого матча с ЦСКА ругали Вернблума за его поведение на поле. А чем, в таком случае, Геркус лучше Вернблума?»

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Все комментарии
Nekit92 ответил Don trambon
сегодня в 18:11
Don trambon:
раз два три! дальше ты сам знаешь)) гы гы
Конечно знаю... цска орал)) гы гы
Т34
сегодня в 18:08
Тут даже и сравнивать не надо, кто лучше в своих деяниях. Верблум - басурман, иноземец. А Геркус свой, питерский поработавший в Зените, так и прет культура из культурной столицы.
Сергеевич вернулся 1 ответил sir-5
сегодня в 18:07
sir-5:
Я думаю,что Ловчев высказался по актуальному,на его взгляд.событию.А ты подался в исторические экскурсы.В утешение тебе скажу,как болельщик ПФК ЦСКА(а не Гинера,как вы-Федуна) Гинер,Миллер,Федун,Геркус...далее везде(ну разве что кроме Галицкого,да и тот бизнес сделал при помощи думского раскрута) :НИЧЕМ!!! Никто из них компьютера или средства Макропулоса не изобрёл и обогатились одинаковым путём.Наши "бизнес-коты" все серые,других нет. А Геркус ещё и "многостаночник",с охотой берётся за всё,лишь бы доход приносило,ничем не рискуя. Скоро время бежит и его уровень проявится. Как говорит пословица неназванного народа :"Чем выше лезет обезьяна,тем больше виден её зад".
Я думаю, что ты думаешь, как ты правильно думаешь о всём). Ты не только в исторический экскурс зашёл в отличие от меня, но заглянул в будущее).
Napoleon Bonapart
сегодня в 17:54
А вот мне, Геркус, весьма несимпатичен, просто, несимпатичен и все. Ну и ваще, Ловчев конечно нашел с кем сравнивать, настоящих спортсменов с большой буквы, с буржуями!
sir-5 ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:52
Сергеевич вернулся 1:
А чем Гинер лучше Геркуса?-Ловчев? У нас не только сейчас начали президенты говорить кто, что, где должен. Начал вести себя быдлячье, как раз главбух РФС, который грозился запустить камнем в голову "бедолаге"одному при сходке своих соратников в исполкоме. Он же указывал, кто должен играть в ЛЧ, а кто не должен. Дал себе право "первой ночи" в РФПЛ). Что-то не припомню, чтобы эксперты дружно осудили тогда взорвавшегося чиновника. Думаю останови его тогда, не было бы сейчас истории со шведом, с Карасёвыми, с Геркусами и т.д и т.п.
Я думаю,что Ловчев высказался по актуальному,на его взгляд.событию.А ты подался в исторические экскурсы.В утешение тебе скажу,как болельщик ПФК ЦСКА(а не Гинера,как вы-Федуна) Гинер,Миллер,Федун,Геркус...далее везде(ну разве что кроме Галицкого,да и тот бизнес сделал при помощи думского раскрута) :НИЧЕМ!!! Никто из них компьютера или средства Макропулоса не изобрёл и обогатились одинаковым путём.Наши "бизнес-коты" все серые,других нет. А Геркус ещё и "многостаночник",с охотой берётся за всё,лишь бы доход приносило,ничем не рискуя. Скоро время бежит и его уровень проявится. Как говорит пословица неназванного народа :"Чем выше лезет обезьяна,тем больше виден её зад".
sir-5 ответил Kurtd
сегодня в 17:44
Kurtd:
Ловчев слишком стар, чтобы понимать иронию?) На самом-то деле, что такого сделал Геркус? Потроллил коней? Так шутка под дых не бьёт, физической боли не причиняет. Объясните это Ловчеву и недоигроку Вернблуму.
Недокомментатор,ты не прав. Взрослый дядя-миллионер должен отличаться от миллионера-"недоигрока".
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 17:37
А чем Гинер лучше Геркуса?-Ловчев? У нас не только сейчас начали президенты говорить кто, что, где должен. Начал вести себя быдлячье, как раз главбух РФС, который грозился запустить камнем в голову "бедолаге"одному при сходке своих соратников в исполкоме. Он же указывал, кто должен играть в ЛЧ, а кто не должен. Дал себе право "первой ночи" в РФПЛ). Что-то не припомню, чтобы эксперты дружно осудили тогда взорвавшегося чиновника. Думаю останови его тогда, не было бы сейчас истории со шведом, с Карасёвыми, с Геркусами и т.д и т.п.
Foxes
сегодня в 17:32
У нас в стране экспертов больше, чем футболистов. )))))))
Байкал Иркутск
сегодня в 17:29
Некорректное сравнение! Давайте ещё игроков с каждым болельщиком сравнивать. Одни к примеру нормальные футбол смотрят, а другие под лавочками спят. А ещё файеры в себе проносят! Разве Геркус или Вернблум это себе позволяют?!
Ловчев вернись в реальность!
Don trambon ответил Nekit92
сегодня в 17:27
Nekit92:
Геркус не пихает соперников локтями, и не машет граблями мол он ничего не делал, тот сам упал. Этим геркус и лучше вернБЛУМА.
раз два три! дальше ты сам знаешь)) гы гы
Кlаsse
сегодня в 17:27
Ловчеву пора прокапаться, а журналистам перестать интересоваться мнением выжившего из ума старикашки.
Don trambon
сегодня в 17:26
Так этого же глупыша уже прут из клуба из за превышения той суммы которую выдали на приобретение игроков.
vka1970
сегодня в 17:14
А что такого в принципе сделал Дзагоев ?
Всего лишь потроллил Зенит барабарисками.
Понять, простить и отпустить.
:-))))))
tuman960
сегодня в 17:12
смешно слышать от флюгера о нефутбольных людях)))Как достали когда то бывшие футболисты с умом ребёнка или ещё хуже "всем дам,главное что бы мне было хорошо"!!Ё!
Nekit92
сегодня в 17:12
Геркус не пихает соперников локтями, и не машет граблями мол он ничего не делал, тот сам упал. Этим геркус и лучше вернБЛУМА.
Kurtd
сегодня в 17:11
Ловчев слишком стар, чтобы понимать иронию?)
На самом-то деле, что такого сделал Геркус? Потроллил коней? Так шутка под дых не бьёт, физической боли не причиняет.
Объясните это Ловчеву и недоигроку Вернблуму.
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