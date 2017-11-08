Ловчев: «Вернблума ругали за его поведение на поле. А чем Геркус лучше Вернблума?»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев был не в восторге от недавнего комментария президента «Локомотива» Ильи Геркуса после матча 16-го тура РФПЛ против ЦСКА:

«В наш футбол пришли люди нефутбольные, те, которые сами не играли. Потому далекие от футбольной культуры. Семин после матча с ЦСКА, где кипели страсти, сказал, что Акинфеев эти страсти успокоил, что ничего страшного не случилось, что без страстей футбол скучен. Это слова футбольного человека. А эти слова про коней на обочине, не должен произносить президент клуба.

Я не могу представить, чтобы такое сказал Николай Петрович Старостин или Бесков с Лобановским. Потому что все эти люди плоть от плоти из этого шоу под названием футбол. Во время матча Геркус сделал жест, завелся, это нормально. Но после игры эмоции надо сдерживать. Вот мы после этого матча с ЦСКА ругали Вернблума за его поведение на поле. А чем, в таком случае, Геркус лучше Вернблума?»

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