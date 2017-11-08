Гунько: «Видимо, к следующему туру в заявке „Спартака-2“ будет только 11 полевых игроков»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Гунько прокомментировал поражение от «Авангарда» в матче 22-го тура ФНЛ, посетовав на нехватку игроков:

«Думаю, причина того, что мы сегодня снова проиграли на своем поле, как и того, что наша команда пропустила больше всех мячей в лиге, - отсутствие сыгранности. К сожалению, мы не можем похвастаться стабильностью состава на протяжении всего чемпионата и вынуждены в каждой игре проводить по четыре–пять изменений. С отъездом в сборные сразу нескольких футболистов стало еще сложнее варьировать состав и усиливать игру. На данный момент с нами тренируются 13 человек. К следующему туру в заявке, видимо, будет только 11 полевых игроков. Больше футболистов у нас просто нет.

С чем связана замена Давыдова в перерыве? Прежде всего с тем, что не получалось выходить из обороны в атаку и цепляться за мяч на чужой половине. В позиционном нападении ему тоже было сложно взаимодействовать с партнерами. Надеемся, к следующей игре Денис обретет игровой тонус и продемонстрирует свои сильные качества».

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