Булыкин в «стыках» будет болеть за Грецию и Швейцарию

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своих симпатиях в стыковых матчах за право выхода на чемпионат мира. Булыкин будет поддерживать сборные Греции и Швейцарии, которые встретятся с Хорватией и Северной Ирландией соответственно.

«Все команды заслуживают игры на чемпионате мира. Но мне будет приятно увидеть на турнире Грецию, поскольку у меня много знакомых по учебе из этой страны. Будет ли потерей невыход звездной сборной Хорватии? Хорваты и греки все решат в очной борьбе. Повторюсь, обе команды заслуживают выход. Надеюсь, игры пройдут справедливо, без скандалов.

Да, я забил три мяча в матче с Швейцарией в 2003-м, забивал Греции на чемпионате Европы, но не думаю, что у нынешних команд есть что-то общее со сборными того времени. Все меняется, футбол не стоит на месте. Появляются новые футболисты. Те, кому я забивал, так же как я, будут смотреть ЧМ со стороны, радоваться за свои команды, если они туда пройдут. Я играл против Северной Ирландии и Швейцарии, но со швейцарцами знаком больше, так что пусть пройдут они. Но опять же, очень хочу, чтобы все решилось в справедливой борьбе. Пусть болельщики будут наслаждаться футболом, который покажут хорошие сборные».

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