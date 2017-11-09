Веденеев: «Не думаю, что аргентинцы и испанцы будут выкладываться в полную силу»

Чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Аргентиной и Испанией и отметил низкий уровень защитников в РФПЛ:

«Конечно, товарищеские встречи уже давно превратились наполовину в тренировку и наполовину в какое-то шоу, в котором футболисты стараются порадовать болельщиков красивыми комбинациями. Но, как правило, команды не оправдывают ожидания публики. Борьбы в этих играх просто нет. Впрочем, есть сборные, скажем так, из маленьких стран, в которых выступают игроки из малоизвестных клубов, имеющие скромные контракты. Для них товарищеские матчи — своеобразная ярмарка талантов. Они действительно пытаются себя показать. Кстати, сегодня в сборной России тоже есть такие игроки. А вот в Аргентине и Испании — вряд ли. Не думаю, что их футболисты будут выкладываться в полную силу, тем более существует риск получить травму.

С введением лимита „шесть плюс пять“ из нашего чемпионата уехали сильные легионеры. Теперь РФПЛ превратилась в соревнование „кто лучше обороняется“. Все команды защищаются в девять человек, находящихся у своей штрафной, и держат в центральном круге лишь одного нападающего. Это является следствием отсутствия хороших, быстрых защитников. Приходится обороняться числом. Если не может убежать форвард, то в этом нет ничего страшного, а если защитник медленный, то это, считайте, уже поражение. Со скоростными игроками обороны у нас беда».

Товарищеские матчи россиян состоятся 11 ноября (с аргентинцами) и 14 ноября (с испанцами).

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