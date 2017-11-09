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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 сегодня Фонбет 3.8 3.05 2.15 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 сегодня Фонбет 1.4 4.2 9.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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17:00 73’ Фонбет 1.13 7.8 18 Логотип АрменияАрмения 3:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Фонбет 1.65 3.6 6 Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5.5 3.9 1.63 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Фонбет 3.8 3.3 2.05 Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
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Веденеев: «Не думаю, что аргентинцы и испанцы будут выкладываться в полную силу»

сегодня, 18:03

Чемпион СССР 1984 года Сергей Веденеев поделился ожиданиями от товарищеских матчей сборной России с Аргентиной и Испанией и отметил низкий уровень защитников в РФПЛ:

«Конечно, товарищеские встречи уже давно превратились наполовину в тренировку и наполовину в какое-то шоу, в котором футболисты стараются порадовать болельщиков красивыми комбинациями. Но, как правило, команды не оправдывают ожидания публики. Борьбы в этих играх просто нет. Впрочем, есть сборные, скажем так, из маленьких стран, в которых выступают игроки из малоизвестных клубов, имеющие скромные контракты. Для них товарищеские матчи — своеобразная ярмарка талантов. Они действительно пытаются себя показать. Кстати, сегодня в сборной России тоже есть такие игроки. А вот в Аргентине и Испании — вряд ли. Не думаю, что их футболисты будут выкладываться в полную силу, тем более существует риск получить травму.

С введением лимита „шесть плюс пять“ из нашего чемпионата уехали сильные легионеры. Теперь РФПЛ превратилась в соревнование „кто лучше обороняется“. Все команды защищаются в девять человек, находящихся у своей штрафной, и держат в центральном круге лишь одного нападающего. Это является следствием отсутствия хороших, быстрых защитников. Приходится обороняться числом. Если не может убежать форвард, то в этом нет ничего страшного, а если защитник медленный, то это, считайте, уже поражение. Со скоростными игроками обороны у нас беда».

Товарищеские матчи россиян состоятся 11 ноября (с аргентинцами) и 14 ноября (с испанцами).

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Все комментарии
Ищущий и Понимающий
сегодня в 18:24
Конечно беречь себя будут! Смысла нет им выкладываться!
112910415
сегодня в 18:19
в половинную силу сыграют - вполне этого хватит
Monor
сегодня в 18:17
Им это и не потребуется, чтобы Россию раскатать
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