Шалимов: «Не скажу, что в матче с Аргентиной у россиян шансов нет совсем»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который в бытность футболистом принимал участие в матче чемпионата мира-1990 между сборными СССР и Аргентины, поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка между россиянами и аргентинцами:

«Думаю, что сравнивать ту сборную Аргентины с нынешней бесполезно. 26 лет прошло, и это достаточно солидный отрезок. Тогда были свои гиганты в сборной: Каниджа, Марадона. Сегодня – Месси. Та команда в 1986-м году выиграла чемпионат мира, а в 1990-м дошла до финала. Надо смотреть по результатам. Но я также убежден, что нынешняя аргентинская сборная является претендентом на победу на чемпионате мира 2018 года.

Есть ли у сборной России шансы против такой команды во главе с Месси? Надо понимать, что это товарищеский матч, и настрой будет не такой, как в официальных играх. Поэтому произойти может все что угодно. При этом очевидно, что фаворитом в этой встрече будут аргентинцы. Но я не скажу, что шансов нет совсем».

Ранее сообщалось, что матчи сборной России с аргентинцами и испанцами можно будет увидеть на Первом канале в прямом эфире.

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