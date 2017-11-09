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Шалимов: «Не скажу, что в матче с Аргентиной у россиян шансов нет совсем»

сегодня, 16:54
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов, который в бытность футболистом принимал участие в матче чемпионата мира-1990 между сборными СССР и Аргентины, поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка между россиянами и аргентинцами:

«Думаю, что сравнивать ту сборную Аргентины с нынешней бесполезно. 26 лет прошло, и это достаточно солидный отрезок. Тогда были свои гиганты в сборной: Каниджа, Марадона. Сегодня – Месси. Та команда в 1986-м году выиграла чемпионат мира, а в 1990-м дошла до финала. Надо смотреть по результатам. Но я также убежден, что нынешняя аргентинская сборная является претендентом на победу на чемпионате мира 2018 года.

Есть ли у сборной России шансы против такой команды во главе с Месси? Надо понимать, что это товарищеский матч, и настрой будет не такой, как в официальных играх. Поэтому произойти может все что угодно. При этом очевидно, что фаворитом в этой встрече будут аргентинцы. Но я не скажу, что шансов нет совсем».

Ранее сообщалось, что матчи сборной России с аргентинцами и испанцами можно будет увидеть на Первом канале в прямом эфире.

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MSN-thebest
сегодня в 17:05
Ждем Месси, гуляющего весь матч в центральном круге с ложкой во рту
MSN-thebest
сегодня в 17:03
Аргентине заплатили, чтобы она приехала. А не за то, чтобы она тут рвала ноздри на поле. Так что шансов полно
Дмитрий Аександров
сегодня в 16:58
Шалимов, ты гробишь "Краснода".
Зачем тебе рассуждать о сборной России?
Вспомни о Садырине и закрой свой рот.
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