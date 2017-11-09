Смольников: «Матч со сборной Аргентины - хорошая возможность проверить свои силы»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
22:45 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
14:06
Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»46
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»35
13:15
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»44
12:04
Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»16
11:43
Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»29
15:34
Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»0
15:25
Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота4
15:21
Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»0
15:11
Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать1
15:01
Маскерано может вернуться в Англию0
14:59
Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»6
14:51
Ди Франческо: «Мы должны упорно трудиться, чтобы бороться за Скудетто»0
14:48
Аспас: «Месси - это Lamborghini, Роналду - Porsche 63 GT3, а я Volkswagen Golf»11
14:41
Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»8
14:36
Лэмпард поддержал Конте0
14:22
Дзагоев: «Не поехал бы сейчас в „Халл“ Слуцкого»11
14:21
«Бавария» готова продать Видаля, если приобретёт Горецку1
14:12
Божович: «Никто не ожидал такой плотности в таблице»1
14:02
Дзагоев: «Сложно было найти себя на поле после прихода Думбия и Вагнер Лава»4
13:47
Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»32
13:46
Источник: «Инспектор матча „Локомотив“ - ЦСКА оценил судейство Карасёва „неудом“»32
13:39
Хоакин продлит контракт с «Бетисом»1
13:36
Зидан гостит в Москве6
13:00
Адвокат продолжит тренерскую карьеру либо в «Рейнджерс», либо в сборной Шотландии3
13:00
«Ювентус» обеспокоен отсутствием прогресса у Моизе Кина0

Смольников: «Матч со сборной Аргентины - хорошая возможность проверить свои силы»

сегодня, 14:33
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.

«Вчера во время теории мы посмотрели матч сборной Аргентины. Мы узнали, как они действуют в атаке. Ещё раз убедились, что это очень сильная сборная с хорошим нападением. Мы, в свою очередь, должны выйти собранными. Будем биться друг за друга, даже несмотря на то что это товарищеская игра. Помимо Месси в сборной Аргентины ещё множество сильных игроков. Поэтому сыграть против них будет интересно.

Связь с игроками „Зенита“ в сборной Аргентины никак не поддерживаем, мешает языковой барьер. Тяжело общаться, но буду рад их видеть. Они все молодые, талантливые ребята. Хорошие футболисты, им есть куда расти. Не зря же их вызывают в сборную Аргентины. Это говорит об их уровне.

Нет ощущения, что наступил ключевой этап подготовки к чемпионату мира. Мы просто готовимся к предстоящим играм. Хорошо, что нас такие соперники ожидают. Это большое преимущество – делать игры с такими сборными перед чемпионатом мира. Хорошая возможность проверить свои силы. В принципе не обсуждается, особенный ли это матч, просто обычно готовимся к игре».

Ранее бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов оценил шансы национальной сборной на чемпионате мира 2018.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:59
Вот-вот, "биться друг за друга", не играть, а биться. А как вы "бьетесь", я убедился недавно, посмотрев матч "Зенита" с "Рубином" в Казани. Большего позорища от команды, одного из лидеров нашего чемпионата, в игре с "мертвым" "Рубином" я давно не наблюдал...
vka1970
сегодня в 14:57
Бла, бла, бла......
Игрой доказывайте , а не словами. !
parallels ответил RUSTY8
сегодня в 14:50
RUSTY8:
полный зенит головного мозга...проверять силы этих кривоногих на Аргентине, считай тоже самое как проверить свои силы напротив мчащегося поезда
ты, наверное, просто не знаешь, как играла аргентина в последнее время.
RUSTY8
сегодня в 14:39
полный зенит головного мозга...проверять силы этих кривоногих на Аргентине, считай тоже самое как проверить свои силы напротив мчащегося поезда
Шуnя771
сегодня в 14:36
Да Аргентина просто из уважения к хозяевам поля не растопчет... Здесь и коню понятно)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100