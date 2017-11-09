Смольников: «Матч со сборной Аргентины - хорошая возможность проверить свои силы»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.

«Вчера во время теории мы посмотрели матч сборной Аргентины. Мы узнали, как они действуют в атаке. Ещё раз убедились, что это очень сильная сборная с хорошим нападением. Мы, в свою очередь, должны выйти собранными. Будем биться друг за друга, даже несмотря на то что это товарищеская игра. Помимо Месси в сборной Аргентины ещё множество сильных игроков. Поэтому сыграть против них будет интересно.



Связь с игроками „Зенита“ в сборной Аргентины никак не поддерживаем, мешает языковой барьер. Тяжело общаться, но буду рад их видеть. Они все молодые, талантливые ребята. Хорошие футболисты, им есть куда расти. Не зря же их вызывают в сборную Аргентины. Это говорит об их уровне.

Нет ощущения, что наступил ключевой этап подготовки к чемпионату мира. Мы просто готовимся к предстоящим играм. Хорошо, что нас такие соперники ожидают. Это большое преимущество – делать игры с такими сборными перед чемпионатом мира. Хорошая возможность проверить свои силы. В принципе не обсуждается, особенный ли это матч, просто обычно готовимся к игре».



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