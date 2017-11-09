Дзагоев: «Не поехал бы сейчас в „Халл“ Слуцкого»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что вряд ли бы сейчас захотел бы переходить в «Халл Сити», который находится под руководством Леонида Слуцкого.



«Если позовет Слуцкий в „Халл“, поеду ли я? Скажу как есть: в первую лигу в Англию я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что их Чемпионшип силен, но в России Премьер-Лига, здесь есть Лига чемпионов. Поехал бы молодым туда? Наверное, да. Поехать сейчас, в 27 лет? Наверное, нет».



Напомним, что недавно Алан Дзагоев прокомментировал свой период адаптации после смены игровой позиции на поле.

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