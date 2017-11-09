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Дзагоев: «Не поехал бы сейчас в „Халл“ Слуцкого»

сегодня, 14:22

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев заявил, что вряд ли бы сейчас захотел бы переходить в «Халл Сити», который находится под руководством Леонида Слуцкого.

«Если позовет Слуцкий в „Халл“, поеду ли я? Скажу как есть: в первую лигу в Англию я бы не хотел. Можно сколько угодно говорить, что их Чемпионшип силен, но в России Премьер-Лига, здесь есть Лига чемпионов. Поехал бы молодым туда? Наверное, да. Поехать сейчас, в 27 лет? Наверное, нет».

Напомним, что недавно Алан Дзагоев прокомментировал свой период адаптации после смены игровой позиции на поле.

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Все комментарии
cska vperiod
сегодня в 15:28
Казанский на ветке а ЛОппа нет, непорядок как то.
ДАША Д
сегодня в 15:21
В итоге никуда и не поедет, будет как Березуцкие с Игнашевичем и Акинфеевым вечным ЦСКАвцем.
SurgutSibir
сегодня в 15:12
Лучше забери его оборванного и измождённого, голодного домой. Устал он там на английских хорчах.
самуил кац 1
сегодня в 15:05
Дурилка ты картонная ! Да тебя только в Халл СЛУЦКОГО и могут пригласить ! А больше ты никому и на *** не нужен !
vka1970
сегодня в 14:55
Действительно.Зачем ему куда то ехать, когда и здесь не плохо кормят.
Гус Пойет
сегодня в 14:47
Реально Алаха видит першпективы Гагарина
RussianHorse ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:43
Сергеевич вернулся 1:
Здесь есть Гинер-это главное для Алана, как и для всех остальных. В Англии он хто? А здесь он лучший-лучший-учший-чший-чший-ший-ший-ий-ий.............))
    cevin cigan
    сегодня в 14:38
    Логично рассудил.
    Шуnя771
    сегодня в 14:32
    Прозрел...)
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 14:31
    Здесь есть Гинер-это главное для Алана, как и для всех остальных. В Англии он хто? А здесь он лучший-лучший-учший-чший-чший-ший-ший-ий-ий.............))
    Казанский
    сегодня в 14:27
    Кому нужен виртуальный игрок?)0Даже в Чемпионшипе
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