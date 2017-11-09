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Дзагоев: «Я до сих пор в восторге от игры сборной России на Евро-2012»

сегодня, 15:56

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что с восторгом вспоминает игру национальной команды на Евро-2012. Тогда россияне, напомним, не сумели преодолеть групповой этап, однако сам Дзагоев играл классно, став вместе с еще 5 игроками лучшим бомбардиром турнира с 3 забитыми мячами в активе. У хавбека есть предчувствие, что на домашнем чемпионате мира сборная России выступит достойно.

"Есть чувство, что на чемпионате мира мы, как минимум, не огорчим болельщиков. Я до сих пор в восторге от игры сборной на чемпионате Европы 2012 года, перед турниром также было хорошее предчувствие. Сейчас скажут: «Какая „Барселона“? Вы даже из группы не вышли». Но на сборах перед турниром, казалось, мы нащупали идеальную игру, казалось, выглядим, как «Барселона»".

Также Дзагоев отметил, что постепенно теряет желание попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

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Все комментарии
311
сегодня в 16:37
Пора уже вперед смотреть!)
Старый Пью ответил lobsterdam
сегодня в 16:36
lobsterdam:
еще один нарисовался, пребывает в нирване, не просыпался с 2012 г. Что они вместе с черчесовым курят?
Что курят? Надо у Ромы Еременко спросить.
Верг
сегодня в 16:36
забористая ганджа у алана
RUSTY8
сегодня в 16:23
настоящий Дзага в том Евро и остался
Locomotive Breath
сегодня в 16:22
Наверное шмаль убойная...
Казанский
сегодня в 16:20
ФСКН на Алана нет))
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 16:20
Нее..Чё-то не нормально с парнями главбуха..). В общем всех строем на проверку-зрачков, языков, мочи..) Чё ещё там? У кого опыт имеется?)
Ерден ответил SurgutSibir
сегодня в 16:18
SurgutSibir:
ОЙ, Б_Л_Я_Д_Ь!!!! Так я на работу пошёл, в ночь. Там не так страшно. Удачи парни.
тебе тоже там удачи, не замерзни на каблучках
lobsterdam
сегодня в 16:17
еще один нарисовался, пребывает в нирване, не просыпался с 2012 г. Что они вместе с черчесовым курят?
salaga
сегодня в 16:15
Доволен тем, как он выгодно выделялся на фоне отвратительной игры команды на Евро-2012 и надеется, что на ЧМ-2018 всё повторится и это питает его последнюю надежду на заинтересованность в нём клубов Европы.
SurgutSibir
сегодня в 16:10
ОЙ, Б_Л_Я_Д_Ь!!!! Так я на работу пошёл, в ночь. Там не так страшно. Удачи парни.
Nekit92
сегодня в 16:08
Хахаха из группы не вышли это у него сыграли достойно хахаха
говори прямо: в восторге от того что забил 3 банки и стал одним из лучших бомбардиров. Достойно сыграли в восторге он хаха я под столом.
Морозовский
сегодня в 16:08
Осень Алана догнала!
Belgie2009
сегодня в 16:01
Что ? Повтори еще раз..
Алсидес Гиджиев
сегодня в 16:01
Походу в освободившемся от Ромки-торчка шкафчике переодевается
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