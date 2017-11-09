Дзагоев: «Я до сих пор в восторге от игры сборной России на Евро-2012»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что с восторгом вспоминает игру национальной команды на Евро-2012. Тогда россияне, напомним, не сумели преодолеть групповой этап, однако сам Дзагоев играл классно, став вместе с еще 5 игроками лучшим бомбардиром турнира с 3 забитыми мячами в активе. У хавбека есть предчувствие, что на домашнем чемпионате мира сборная России выступит достойно.

"Есть чувство, что на чемпионате мира мы, как минимум, не огорчим болельщиков. Я до сих пор в восторге от игры сборной на чемпионате Европы 2012 года, перед турниром также было хорошее предчувствие. Сейчас скажут: «Какая „Барселона“? Вы даже из группы не вышли». Но на сборах перед турниром, казалось, мы нащупали идеальную игру, казалось, выглядим, как «Барселона»".

Также Дзагоев отметил, что постепенно теряет желание попробовать свои силы в иностранном чемпионате.

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