Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев признался, что постепенно теряет желание попробовать свои силы в иностранном чемпионате:

«Мотивация уехать на Запад еще есть, но она угасает. Я провел много матчей в Лиге чемпионов и понимаю, что вытяну этот уровень. Готов был уехать еще после чемпионата Европы 2012 года, но никаких конкретных предложений не поступает. Я себе уже сказал, что если после чемпионата мира 2018 года в России не будет никаких предложений, то даже думать о переезде в европейский чемпионат перестану».

Ранее Дзагоев назвал нынешний розыгрыш РФПЛ «худшим за последние 10 лет».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте