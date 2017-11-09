Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Бразилия. Серия А
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи
22:45 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:00 сегодня Логотип АрменияАрмения -:- Логотип БеларусьБеларусь
20:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
22:45 сегодня Логотип ШотландияШотландия -:- Логотип НидерландыНидерланды
  • Главные новости
  • Все новости
14:06
Дзагоев: «Нынешний чемпионат - худший за последние 10 лет»46
13:57
Черчесов: «В плане игры сборная России сделала качественный скачок»35
13:15
Зырянов: «Что происходит со сборной России? Готовимся стать чемпионами мира»44
12:04
Рамос: «Не соглашусь с Роналду в том, что „Реалу“ не хватает ушедших летом игроков»16
11:43
Кьеллини: «„Гвардиолизм“ испортил многих защитников в Италии»29
15:34
Дзагоев: «Мотивация уехать на Запад ещё есть, но она угасает»0
15:25
Футболистки литовского клуба не забили после выхода втроём на пустые ворота4
15:21
Ди Франческо: «Слова Шика были неверно истолкованы»0
15:11
Клопп назвал лучшего игрока, которого ему доводилось тренировать1
15:01
Маскерано может вернуться в Англию0
14:59
Санчес готов пойти на уменьшение зарплаты ради перехода в «Реал»6
14:51
Ди Франческо: «Мы должны упорно трудиться, чтобы бороться за Скудетто»0
14:48
Аспас: «Месси - это Lamborghini, Роналду - Porsche 63 GT3, а я Volkswagen Golf»12
14:36
Лэмпард поддержал Конте0
14:33
Смольников: «Матч со сборной Аргентины - хорошая возможность проверить свои силы»5
14:22
Дзагоев: «Не поехал бы сейчас в „Халл“ Слуцкого»11
14:21
«Бавария» готова продать Видаля, если приобретёт Горецку1
14:12
Божович: «Никто не ожидал такой плотности в таблице»1
14:02
Дзагоев: «Сложно было найти себя на поле после прихода Думбия и Вагнер Лава»4
13:47
Зырянов: «„Спартак“ добился своего спустя 16 лет, а теперь успокоился на столько же»32
13:46
Источник: «Инспектор матча „Локомотив“ - ЦСКА оценил судейство Карасёва „неудом“»32
13:39
Хоакин продлит контракт с «Бетисом»1
13:36
Зидан гостит в Москве6
13:00
Адвокат продолжит тренерскую карьеру либо в «Рейнджерс», либо в сборной Шотландии3
13:00
«Ювентус» обеспокоен отсутствием прогресса у Моизе Кина0

Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»

сегодня, 14:41
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал предстоящую товарищескую встречу сборных России и Аргентины. 

«Не такая сильная нагрузка сегодня была на тренировке. Больше уделили время тактике. На видео мы смотрели атакующие действия соперника. Сегодня-завтра посмотрим оборонительные действия аргентинцев. Когда закончим теоретические занятия, тренерский штаб решит, каким номером будет играть сборная России. Интересная игра нас ждёт. Открытие „Лужников“ соберёт много народа.

Я думаю, что никто из наших футболистов не боится Месси. Все профессиональные футболисты. Все будут выходить и играть».

Недавно защитник «Зенита» Игорь Смольников также поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
сегодня в 15:35
"Решим, каким номером будем играть". Даже не стесняется показывать свою глупость...
koldynnoga
сегодня в 15:21
а мы,на диванах с пивасиком тоже не боимся!
parallels
сегодня в 15:20
комбурову удобно не бояться гнома, сидя на скамейке.
cevin cigan
сегодня в 15:08
Вот орёл,а что его в товорняке бояться???????????
DVoxNN
сегодня в 15:07
Оборонительные действия аргов можете даже не смотреть
SurgutSibir
сегодня в 14:55
А чё бояться. Вышли, получили и кабак.
vka1970
сегодня в 14:53
А вот и зря, Дима.
Опасаться этого прохиндей стоит.
Игра его от бога.
LOpp
сегодня в 14:44
как бы Месси за такую смелость трешку не отгрузил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100