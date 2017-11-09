Комбаров: «Никто из наших футболистов не боится Месси»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал предстоящую товарищескую встречу сборных России и Аргентины.

«Не такая сильная нагрузка сегодня была на тренировке. Больше уделили время тактике. На видео мы смотрели атакующие действия соперника. Сегодня-завтра посмотрим оборонительные действия аргентинцев. Когда закончим теоретические занятия, тренерский штаб решит, каким номером будет играть сборная России. Интересная игра нас ждёт. Открытие „Лужников“ соберёт много народа.

Я думаю, что никто из наших футболистов не боится Месси. Все профессиональные футболисты. Все будут выходить и играть».



Недавно защитник «Зенита» Игорь Смольников также поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.

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