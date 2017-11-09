Агент: «Для Берарди будет честью вновь поработать с Ди Франческо»

Главная звезда «Сассуоло» Доменико Берарди хотел бы однажды перейти в команду Эусебио Ди Франческо, который до «Ромы» тренировал «черно-зеленых». По крайней мере, такое мнение высказал агент футболиста Симоне Сегедони:

«Мы очень уважаем Ди Франческо, поэтому оба должны его поблагодарить за личные и профессиональные качества.

Доменико никогда ни о чем не жалел — он пишет историю „Сассуоло“ и намерен это продолжать. Никаких сожалений. Но если в будущем будет возможность поработать с Ди Франческо, для него это будет честью. Но сейчас он гордится игрой в „Сассуоло“. Думаю, что продолжать разговор не имеет смысла. Ди Франческо обожает этого парня и многие другие команды проявляли к нему интерес. Но Доменико рад остаться, чему доказательство — продление контракта».

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