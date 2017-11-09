Венгер: «Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не понимает, как любителям футбола могут не нравиться выступления нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:
«Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси. К тому же, если вы любите футбол, то должны любить и сборную Аргентины.
Во всех поколениях в их составе играют высококлассные талантливые нападающие. Стоит сказать, что я бы очень расстроился, если бы Аргентина не попала на чемпионат мира».
Напомним, что сборная Аргентины обеспечила себе место на мундиале после матча с Эквадором, в котором Месси отметился хет-триком.
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С конца 2010 до 2015 - хорош, но не так как раньше, с каждым годом игра теряет в красоте.
Все последние сезоны - уныло в целом, кроме нескольких отрезков в каждой игре. Наверно уже не хватает сил полный матч феерить и поэтому выкладывается именно вот такими отрезками.
Тоесть в целом конечно Венгер прав.
Но если говорить про последние сезоны... Это тоже самое что игра Роналду - уныло, но в отдельные отрезки вспыхивает. И точно также Иньеста, Мата, Мюллер, Роббен, Ди Мария... Отдельные моменты не перекрывают унылую игру в целом.
Я уже несколько сезонов как переключил внимание на более молодых игроков, именно для того чтобы наслаждаться красотой футбола.
А по Аргентине вообще не согласен - игра убожество даже с Месси в составе, а без него так вообще шлак...
С конца 2010 до 2015 - хорош, но не так как раньше, с каждым годом игра теряет в красоте.
Все последние сезоны - уныло в целом, кроме нескольких отрезков в каждой игре. Наверно уже не хватает сил полный матч феерить и поэтому выкладывается именно вот такими отрезками.
Тоесть в целом конечно Венгер прав.
Но если говорить про последние сезоны... Это тоже самое что игра Роналду - уныло, но в отдельные отрезки вспыхивает. И точно также Иньеста, Мата, Мюллер, Роббен, Ди Мария... Отдельные моменты не перекрывают унылую игру в целом.
Я уже несколько сезонов как переключил внимание на более молодых игроков, именно для того чтобы наслаждаться красотой футбола.
А по Аргентине вообще не согласен - игра убожество даже с Месси в составе, а без него так вообще шлак...