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22:45 сегодня Фонбет 1.4 4.2 9.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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20:00 сегодня Фонбет 1.65 3.6 6 Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5.5 3.9 1.63 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
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Венгер: «Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси»

сегодня, 17:56

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не понимает, как любителям футбола могут не нравиться выступления нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:

«Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси. К тому же, если вы любите футбол, то должны любить и сборную Аргентины.

Во всех поколениях в их составе играют высококлассные талантливые нападающие. Стоит сказать, что я бы очень расстроился, если бы Аргентина не попала на чемпионат мира».

Напомним, что сборная Аргентины обеспечила себе место на мундиале после матча с Эквадором, в котором Месси отметился хет-триком.

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Все комментарии
BDA8181
сегодня в 18:34
Бред!!! С чего должна нравится его игра?! Мне больше нравится игроки средней линий , как например были Гатузо или Зеедорф . Вот это я понимаю,таких сейчас вообще мало . Сейчас это Канте,который по моему без устали носится по полю .
борька
сегодня в 18:33
Мудрые слова
вячеслав остапенко
сегодня в 18:30
Игра Месси нам нравится
жменя семечек
сегодня в 18:26
полный маразм!!! "если вы любите футбол, то должны любить и сборную аргентины" )) с какого я должен любить аргентину и их карлика?) я как и большинство за ямайку буду болеть, даже если 5;0
Artuom
сегодня в 18:21
Месси с начала карьеры до 2010 года - супер, игра вызывает восторг.
С конца 2010 до 2015 - хорош, но не так как раньше, с каждым годом игра теряет в красоте.
Все последние сезоны - уныло в целом, кроме нескольких отрезков в каждой игре. Наверно уже не хватает сил полный матч феерить и поэтому выкладывается именно вот такими отрезками.

Тоесть в целом конечно Венгер прав.
Но если говорить про последние сезоны... Это тоже самое что игра Роналду - уныло, но в отдельные отрезки вспыхивает. И точно также Иньеста, Мата, Мюллер, Роббен, Ди Мария... Отдельные моменты не перекрывают унылую игру в целом.
Я уже несколько сезонов как переключил внимание на более молодых игроков, именно для того чтобы наслаждаться красотой футбола.

А по Аргентине вообще не согласен - игра убожество даже с Месси в составе, а без него так вообще шлак...
Ищущий и Понимающий ответил --джек потрошитель--
сегодня в 18:16
--джек потрошитель--:
Старик заговорил о пеших прогулках)
А зачем ему утруждать себя суетливой беготней когда он может и "пешочком" все решить!
Ver
сегодня в 18:15
Игра Месси одно, сборная Аргентины другое...хотя и её игра подчас нравиться, любить то с какого перепугу...
Ми Ша ответил --джек потрошитель--
сегодня в 18:14
--джек потрошитель--:
Старик заговорил о пеших прогулках)
Совсем уже старенький стал. Видимо зрение падать начало ((
Шмавон
сегодня в 18:14
тут не поспоришь
shur
сегодня в 18:02
...всё дело во внешности,чем лучше фигура у футболиста,тем эффектнее он смотрится на поле,как то так!!! Я про технику спецом не говорю,это совсем другая история!!!
--джек потрошитель--
сегодня в 17:58
Старик заговорил о пеших прогулках)
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