Венгер: «Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер не понимает, как любителям футбола могут не нравиться выступления нападающего «Барселоны» Лионеля Месси:

«Если вам нравится футбол, вам должна нравиться игра Месси. К тому же, если вы любите футбол, то должны любить и сборную Аргентины.

Во всех поколениях в их составе играют высококлассные талантливые нападающие. Стоит сказать, что я бы очень расстроился, если бы Аргентина не попала на чемпионат мира».

Напомним, что сборная Аргентины обеспечила себе место на мундиале после матча с Эквадором, в котором Месси отметился хет-триком.

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