Лев: «„Уэмбли“ — стадион с особой харизмой»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев накануне товарищеской встречи с англичанами рассказал о состоянии приболевшего полузащитника Тони Крооса и поделился ожиданиями от встречи:

«Вчера Кроос все еще болел, а сегодня вышел на разминку. Необходимо оценить его состояние и с ним пообщаться. Может, дадим ему отдохнуть, если он пока не готов выступать в полную силу.

Мы серьезно настроены на эту игру. „Уэмбли“ — стадион с особой харизмой. Рады, что здесь выступим. Англичане стали гораздо сильнее за последние два-три года. Они способны атаковать на высоких скоростях, команда хорошо организована и имеет качественный резерв — надо быть к этому готовыми».

Встреча состоится 10 ноября в 23:00 по московскому времени.

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