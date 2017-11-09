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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2  
22:45 сегодня Фонбет 3.8 2.95 2.2 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип ШвейцарияШвейцария
22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2  
17:00 Матч завершен Фонбет 1.04 13 50 Логотип АрменияАрмения 4:1 Логотип БеларусьБеларусь
20:00 77’ Фонбет 1.03 14 50 Логотип ФинляндияФинляндия 3:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 15’ - - - Логотип РумынияРумыния 0:0 Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5 3.9 1.67 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
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Кьеллини: «Рад, что мы не встретимся с Ибрагимовичем в „стыках“»

сегодня, 20:11
ШвецияШвеция-:-ИталияИталияЗавтра в 22:45 Не начался

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от стыковых матчей с командой Швеции за попадание на чемпионат мира:

«В определенном смысле я рад, что мы не встретимся со Златаном Ибрагимовичем. Но мы настороженно относимся к шведам. Они идеально исполняют схему 4-4-2 с компактными узкими линиями. Будет непросто.

В плей-офф все достижения стираются, наши шансы — 50 на 50. Мы должны сыграть беззаботно, чего нам не удалось сделать в матче со сборной Испании. Италия будет готова».

Первый поединок состоится уже завтра.

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Все комментарии
Dude-MU
сегодня в 20:51
А что Златан за сборную начал играть?
Великий Князь
сегодня в 20:12
А так бы столкновение носами было неизбежно. Аха-ха)
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