Кьеллини: «Рад, что мы не встретимся с Ибрагимовичем в „стыках“»

Защитник «Ювентуса» и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился ожиданиями от стыковых матчей с командой Швеции за попадание на чемпионат мира:

«В определенном смысле я рад, что мы не встретимся со Златаном Ибрагимовичем. Но мы настороженно относимся к шведам. Они идеально исполняют схему 4-4-2 с компактными узкими линиями. Будет непросто.

В плей-офф все достижения стираются, наши шансы — 50 на 50. Мы должны сыграть беззаботно, чего нам не удалось сделать в матче со сборной Испании. Италия будет готова».

Первый поединок состоится уже завтра.

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