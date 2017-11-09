Президент «Беневенто» обвиняет ведьм в неудачах команды

За 12 туров Серии А «Беневенто» не смог завоевать ни одного очка. Президент дебютанта чемпионата Италии Оресте Вигорито считает, что здесь не обошлось без магии:

«В наш адрес отовсюду звучит похвала, но мы раз за разом лишаемся очков. Вина лежит на тех, кто всегда ассоциировался с этим городом... На ведьмах. Да, это правда. Я суеверный.

В одном я уверен точно — мы останемся в Серии А, потому что руки опускать не собираемся».

В последнем туре чемпионата «Беневенто» уступил «Ювентусу».

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