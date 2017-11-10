Игнатьев: «Аргентинцам, по большому счету, матч с Россией не нужен»

Наставник сборной России в 90-х годах Борис Игнатьев с нетерпением ждет товарищеских матчей российской национальной команды с Аргентиной и Испанией:

«Мне будет очень интересно посмотреть на нашу национальную команду в матчах с Аргентиной и Испанией. Эти игры позволят сделать окончательный вывод о том, насколько наш футбол дееспособен.

Ну и конечно, всем хочется воочию увидеть Месси и других аргентинских мастеров. Я вспоминаю свое внутреннее состояние, когда в Россию приезжал Пеле, и все шли на тот спектакль, который показывала сборная Бразилии во главе с ним.

Сегодня всех, и меня в том числе, интересует вопрос: правильным ли мы идем путем? Имеем ли мы настоящую команду, или у нас есть просто группа людей, которые не могут противодействовать большим сборным? Какой состав выставит Черчесов, и как мы будем играть против Месси? Все это будет точкой отсчета для подготовки команды к чемпионату мира. Время на селекцию окончено.

Аргентинцам, по большому счету, матч с Россией не нужен. Ей ничего не грозит. Соответственно, нет никакого психологического давления, поэтому они продемонстрируют высокий класс своего мастерства. А для нас эти две игры, как ЕГЭ перед болельщиками и специалистами».

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