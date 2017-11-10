Ещенко: «Плотный график? В Европе все играют по сорок-пятьдесят матчей за сезон»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал о своих взглядах на плотный график команды, когда приходится совмещать еврокубковые матчи и выступления во внутренних турнирах:

«Когда есть обойма игроков, а сломанных футболистов не так много – то этот ритм жизни совершенно нормальный. Недельный цикл подготовки – это одно. Если же игр становится больше, то несколько меняется и характер тренировок: идет больше упражнений на восстановление. Понятно, что когда ты выходишь на одну игру в неделе, то ты свеж и бодр, хорошо подготовлен со всех точек зрения: и физически, и психологически. С другой стороны, когда ты входишь в иной недельный ритм, с большим числом матчей, то постепенно все тоже становится на свои места. Выдерживаешь и этот график.

В Европе все так играют. По сорок-пятьдесят матчей за сезон. Тут и сборная, и различные кубки. И я не думаю, что они это выдерживают, потому что сильнее нас физически.

Поскольку я атакующий крайний защитник, мне бы хотелось попробовать себя в Англии. Думаю, что мне подходит и тамошний стиль игры. Силовой, быстрый, с использованием флангов. Хотя в Германии, где на матчи приходит очень большое количество зрителей, тоже интересно».

Ранее Ещенко отмечал, что он хотел бы закончить карьеру в составе «красно-белых».

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