Измайлов: «Помешать „Локомотиву“ победить в РФПЛ может только он сам»

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов поделился мнением о нынешнем сезоне РФПЛ и оценил шансы «Локомотива» в этом сезоне:

«Удивлен ли лидерством „Локомотива“? Совсем нет. Наоборот, удивлен был предыдущими сезонами, когда „Локомотив“ практически тем же составом, сильным подбором игроков занимал места далеко от призовой тройки. Но уровень чемпионата за последние пару лет немного упал. Могу судить об этом, в частности, по своим первому и второму сезонам в „Краснодаре“. Сначала была сумасшедшая конкуренция. Можно вспомнить „Динамо“ с Вальбуэна, „Зенит“ с Халком, ЦСКА с Мусой и Думбия, „Терек“ с Маурисио, Варкеном, „Ростов“ с Торбинским, Бухаровым, тот же „Краснодар“ с Широковым, Ахмедовым. Чемпионат-2014/15 был очень сильным, мы тогда взяли бронзу, упустив серебро в последнем туре. Но потом клубы потеряли важнейших игроков и стали слабее, как и сама лига.

В „Локо“, напротив, костяк сохранился. Ребята прогрессировали – те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист. Все при нем: сила, мощь, техника. Поражало, что одно время он не попадал в состав „Локо“. Сейчас Фернандеш ключевая фигура команды, ее лидер.

Способны ли „железнодорожники“ стать чемпионами в этом сезоне? Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать „Локомотиву“ может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов „Спартак“. Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в „Локо“».

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