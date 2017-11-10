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Измайлов: «Помешать „Локомотиву“ победить в РФПЛ может только он сам»

сегодня, 13:15

Бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов поделился мнением о нынешнем сезоне РФПЛ и оценил шансы «Локомотива» в этом сезоне:

«Удивлен ли лидерством „Локомотива“? Совсем нет. Наоборот, удивлен был предыдущими сезонами, когда „Локомотив“ практически тем же составом, сильным подбором игроков занимал места далеко от призовой тройки. Но уровень чемпионата за последние пару лет немного упал. Могу судить об этом, в частности, по своим первому и второму сезонам в „Краснодаре“. Сначала была сумасшедшая конкуренция. Можно вспомнить „Динамо“ с Вальбуэна, „Зенит“ с Халком, ЦСКА с Мусой и Думбия, „Терек“ с Маурисио, Варкеном, „Ростов“ с Торбинским, Бухаровым, тот же „Краснодар“ с Широковым, Ахмедовым. Чемпионат-2014/15 был очень сильным, мы тогда взяли бронзу, упустив серебро в последнем туре. Но потом клубы потеряли важнейших игроков и стали слабее, как и сама лига.

В „Локо“, напротив, костяк сохранился. Ребята прогрессировали – те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист. Все при нем: сила, мощь, техника. Поражало, что одно время он не попадал в состав „Локо“. Сейчас Фернандеш ключевая фигура команды, ее лидер.

Способны ли „железнодорожники“ стать чемпионами в этом сезоне? Конечно. Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука. Помешать „Локомотиву“ может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов „Спартак“. Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России. Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Похожий пример был с Диарра в „Локо“».

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 14:19
Даже подорожание билетов РЖД не гарантирует победу в чемпионате...))
vka1970
сегодня в 14:08
Нравятся мне конкуренты, относящиеся с уважением к другим клубам.
Хотя есть и обратные примеры: Бабаев, Миллер.............
sir-5
сегодня в 14:05
Плагиатор.Так обычно говорят поклонники "Зенита" Те пять титулов"сами себе проиграли",за последние восемь лет.
LOpp
сегодня в 13:46
не нужно повторять чужих ошибок!

"Зенит в чемпионате может проиграть только сам себе" (с) некоторые зенитовцы.
ДСА
сегодня в 13:38
Локомотив вполне проходная команда для любого соперника, даже для аутсайдеров.
Дмитрий Аександров
сегодня в 13:27
Обычно, Измайлов шифруется, а тут, заговорил.
Wolf77785
сегодня в 13:20
отскочили просто
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