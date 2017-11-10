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Черчесов: «Мы же не Кощеи Бессмертные, чтобы за три дня сказать, кто будет играть»

сегодня, 13:23
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентинаЗавтра в 16:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил пресс-конференцию перед товарищеским поединком с Аргентиной. Специалист ответил на вопрос о том, почему россияне до сих пор не объявили состав:

«Как за три дня можно сказать, кто будет играть? Мы же не Кощеи Бессмертные. Внутри команды мы всегда знаем, кто будет играть – и по состоянию, и по сопернику. Но точно узнать можно лишь за день. Обычно бывает, что засыпаешь с одним составом, а наутро у кого-то температура. Да и сами подумайте, как будет чувствовать себя Глушаков, если за четыре дня узнает, что не сыграет? Наверное, соберёт вещи и уедет.

Мы рады видеть в своих рядах Фернандеса. То, что он играл за Бразилию, уже в прошлом. У него сейчас российский паспорт. Он по всем параметрам нам подходит – как по футбольным, так и по человеческим. Единственное, ему надо учить русский язык, но, думаю, это не за горами».

Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Лужники» в 16:00 по московскому времени.

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Все комментарии
Шуnя771
сегодня в 14:17
Главное чтобы Иголку было где хранить...)))
sir-5
сегодня в 14:11
Я бы ещё понял-Кассандра,или Баба-Яга,на худой конец.А причём здесь Кащеюшка??? Хреновато у австрийца с русским народным эпосом,ой хреновато! Брунгильдами своими оперируй.
Zayac_65
сегодня в 13:51
Болтовня не о чем...
RUSTY8
сегодня в 13:44
Черчеса прорвало
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:34
ИГРОКИ: МЫ ЖЕ НЕ КОЩЕИ БЕССМЕРТНЫЕ ЧТОБЫ АРГЕНТИНУ И ИСПАНИЮ ВЫИГРЫВАТЬ !
за
сегодня в 13:34
мы Кощеи Смертные?
Василий 50
сегодня в 13:29
Черчесову нужно быть попроще.
Суеверный
сегодня в 13:29
На футболе подчас такой "русский язык", судя по артикуляции и прорывающимся в микрофон репликам, что Фернандесу учить его не стоит. И так уже давно знает.
жменя семечек
сегодня в 13:26
да уж какие там бессмертные...? скорее груз 200
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