Тарханов: «У всех остались положительные эмоции после тренировки на льду»

«Урал» и хоккейный клуб «Автомобилист» провели благотворительную встречу. Команды вышли на лед в валенках, один тайм играли в футбол, другой — в хоккей. Главный тренер команды из Екатеринбурга Александр Тарханов доволен таким необычным матчем:

«У всех остались положительные эмоции. Даже у тех, кто не хотел выходить на лед.

Если говорить о товарищеском матче с „Амкаром“, то пермяки к нам обратились, а мы согласились. „Уралу“ тоже нужна была игра. Меня не было, но, по-моему, два года назад „Урал“ летал в Пермь на товарищескую игру с „Амкаром“, поэтому будет ответный визит. Пообщаемся, сыграем матч. Думаю, он будет полезен для обеих команд».

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