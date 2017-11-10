Газзаев: «Прежние спарринг-партнеры пользы сборной России не принесли»

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев поделился ожиданиями от товарищеских встреч россиян с аргентинцами (11 ноября) и испанцами (14 ноября):

«Чтобы нормально подготовиться к чемпионату мира, мы должны играть именно с такими спарринг-партнерами, как Аргентина и Испания. Эти команды реально претендуют на победу в предстоящем мундиале. За их плечами большое мастерство и тактическая выучка как в общем, так и отдельных игроков в частности. От таких встреч мы будем только приобретать. У нас появится уверенность, мы вырастем в исполнительском мастерстве. Станет сразу понятно, над чем нам стоит поработать, где наши сильные стороны, где слабые. К сожалению, мы не можем это увидеть, играя с „Динамо“, при всем уважении к этому коллективу.

Все спарринг-партнеры, которые были до этого, никакой пользы нашей национальной команде не принесли. А здесь мы увидим, какие игроки соответствуют уровню чемпионата мира, а какие – нет. Получим полноценную, масштабную информацию.

На данный момент у российской сборной очень неплохая средняя линия и атака. Единственное, над чем стоит поработать, – это оборона. Идеальное сочетание в сборной России – это сплав молодости и опыта. Такой симбиоз всегда давал результат.

Что касается сборной Аргентины, то у них два полноценно равных состава. И, наверное, Сампаоли захочет проверить многих своих подопечных в деле.

В заключение скажу, что ожидаю большого скопления народа на новом стадионе в „Лужниках“. Это немаловажный фактор, потому как именно в таких условиях наша сборная будет играть на чемпионате мира».

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