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Денис Давыдов: «Зарплата ни капли не мешает развиваться»

сегодня, 19:07

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов отметил, что высокая зарплата не мешает ему развиваться.

«Зарплата ни капли мне не мешает. Наоборот есть дополнительный стимул, ведь всегда хочется большего. И когда ты думаешь, что у тебя все есть, на этом все и заканчивается. Если ты можешь купить квартиру, или построить родителям дом, или сделать так, чтобы родители не работали – это же круто. Но у меня все работают», - сказал Давыдов.

Ранее Давыдов рассказал о планах на будущее и большой мечте.

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Все комментарии
salaga
сегодня в 20:18
Наоборот есть дополнительный стимул, ведь всегда хочется большего. И когда ты думаешь, что у тебя все есть, на этом все и заканчивается.
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Хочется большего, но авансом, иначе подумает, что больше уже не дадут и остановится.
vka1970
сегодня в 20:18
Я конечно Дениса уважаю, но я б ему ещё бы пайку сократил.
Плохо старается.
Либо пусть в балет уходит, либо пусть прекращает быть в подающих надежду.
Надежда у нас должна быть, а у него умения.
salaga
сегодня в 20:16
Если ты можешь купить квартиру, или построить родителям дом, или сделать так, чтобы родители не работали – это же круто. Но у меня все работают», - сказал Давыдов.
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Стало быть в большой зарплате необходимости нет.
salaga
сегодня в 20:13
Зарплата ни капли мне не мешает
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Не поспоришь. Она никому не мешает.
cpartak60 ответил tesch
сегодня в 19:45
tesch:
Денису как раз работать и работать.
какое епт развитие?если бы как рабочему платили за выполнение плана,а не как деревянным ,таким как он!сколько игроков прошли через нас да и через другие клубы тоже!так и не вышли из перспективных!!!!
Дима Головашич
сегодня в 19:41
О каком развитии может идти речь, если человек в двадцать два года перестаёт быть конкурентоспособным во второй команде Спартака? Очнись, товарищ, с такими данными в большом футболе делать нечего. Лучше бы подыскал себе место в мини футболе. Там твоей технике найдут применение в кратчайшие сроки.
Томик
сегодня в 19:29
Заменили в матче Спартака-2. Это развитие, конечно же. Кто оплачивает его интервью? Потратили бы деньги на копирайтера хорошего, что ли. А то хрень несёт какую - то. Впрочем, какая игра - такой и текст в интервью. Бакаев, Тимофеев, Самсонов(и ещё, я уверен, хватает парней) - вот будущее Спартака. А этот так и будет "расти". Никчемный. Ему бы с Жано в один коллектив куда-нибудь.
ДАША Д
сегодня в 19:28
Раз так, то можно и урезать зарплату.
AMT
сегодня в 19:23
смотри а то станешь как дзюба
AMT
сегодня в 19:22
хреново развиваешься
tesch
сегодня в 19:16
Денису как раз работать и работать.
Дикий_Запах
сегодня в 19:13
а разве давыдов развивается? или сидеть на лавке в фнл это развитие для него?
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