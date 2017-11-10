Денис Давыдов: «Зарплата ни капли не мешает развиваться»

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов отметил, что высокая зарплата не мешает ему развиваться.
«Зарплата ни капли мне не мешает. Наоборот есть дополнительный стимул, ведь всегда хочется большего. И когда ты думаешь, что у тебя все есть, на этом все и заканчивается. Если ты можешь купить квартиру, или построить родителям дом, или сделать так, чтобы родители не работали – это же круто. Но у меня все работают», - сказал Давыдов.
Ранее Давыдов рассказал о планах на будущее и большой мечте.
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Хочется большего, но авансом, иначе подумает, что больше уже не дадут и остановится.
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Хочется большего, но авансом, иначе подумает, что больше уже не дадут и остановится.
Плохо старается.
Либо пусть в балет уходит, либо пусть прекращает быть в подающих надежду.
Надежда у нас должна быть, а у него умения.
Плохо старается.
Либо пусть в балет уходит, либо пусть прекращает быть в подающих надежду.
Надежда у нас должна быть, а у него умения.
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Стало быть в большой зарплате необходимости нет.
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Стало быть в большой зарплате необходимости нет.
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Не поспоришь. Она никому не мешает.
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Не поспоришь. Она никому не мешает.