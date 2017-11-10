Билялетдинов: «Матч Россия - Аргентина будет выглядеть, как поход в театр»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов не ждет ничего особо интересного от товарищеского матча сборных России и Аргентины:

«В товарищеских играх нет ничего сверхзавидного. Интересно будет разве что лицезреть, как играют аргентинцы. Сумасшедшего ажиотажа я не жду, покричат немного и успокоятся. Этот матч вызывает интерес с точки зрения специалиста, в частности у меня. Но игра будет не настолько захватывающей и глубокой. Плюс знаю отношение футболистов к товарищеским матчам - это мало кого стимулирует.

Афиша может быть интересной для нас, и то под сомнением. А для аргентинских болельщиков вряд ли. Если по накалу страстей сравнить эту игру, скажем, с матчем „Спартак“ - ЦСКА, то встреча сборной России с Аргентиной сильно уступает. Там люди реально болеют с настроем и приходят заведенные на стадион еще до начала игры. А здесь будет выглядеть, как поход в театр».

О подготовке к матчу с аргентинцами ранее рассказал наставник россиян Станислав Черчесов. Встреча состоится 11 ноября на стадионе «Лужники».

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