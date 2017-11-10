Бубнов: «Не считаю Аргентину одним из главных фаворитов чемпионата мира»

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил расстановку сил в преддверии товарищеского матча Россия - Аргентина, который пройдет 11 ноября на стадионе «Лужники».

«В целом Аргентину не считаю одним из главных фаворитов чемпионата мира, но она способна преподнести сюрприз. В конце концов, для Месси, Маскерано и других старожилов это будет последняя возможность выиграть титул, поэтому самоотдача будет соответствующей. Возможно, для аргентинцев даже лучше, что их никто не воспринимает как претендентов на победу.

Если говорить о сборной России, то Черчесов уже процентов на 70-80 определился с основной обоймой, если судить по нынешнему составу. Понятно, что в воротах место займет Игорь Акинфеев, тройку центральных защитников составят Васин, Джикия и Кудряшов, а в нападении будет сделана ставка на связку Кокорина и Смолова. Больше всего вопросов возникает по флангам, где у Черчесова есть сразу шесть кандидатов на два места в старте. Плюс непонятно, какое сочетание будет в центре полузащиты, тем более нет из-за травм Зобнина и Головина, а Дзагоев только-только восстановился после очередного повреждения. На данный момент трио в лице армейца, Глушакова и Ерохина мне видится оптимальным.

Проблем в организации игры у сборной России достаточно, но нет сомнений в настрое команды. В предстоящем матче, пусть он и контрольный, придется проявить морально-волевые качества. Чемпионат сейчас в самом разгаре, поэтому по функциональному состоянию вопросов быть не должно – игроки вышли на пик формы. Есть все предпосылки к тому, чтобы выдать интенсивную и мобильную игру».

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