Канчельскис: «Сборной России надо выходить и показывать все, на что способны»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.
«Надеюсь, на новых „Лужниках“, при поддержке болельщиков наша сборная будет выглядеть достойно на фоне топ-команды. Конечно, если аргентинцы забьют быстрый гол, то станут играть спокойно, по результату. Им нет смысла особенно напрягаться и выиграть крупно. Южноамериканцы находятся в рейтинге ФИФА на четвертом месте, нам далеко до этого… Но надо выходить и показывать все, на что способны. И не надо бояться Месси и Агуэро».
«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»
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"... И не надо боятся Месси и Агуэро... Но, будем честными, паша защитная линия - самая проблемная. Тем, кто выйдет на поле, надо очень внимательно следить за нападающими соперника. Нужно подстраховывать друг друга, помогать, а не надеятся на одного Акинфеева, который постоянно вытаскивает "мертвые" мячи. Защитникам тоже стоит помогать вратарю. ".
"Акиефеелюбы",даю старт обсуждению!!!
"... И не надо боятся Месси и Агуэро... Но, будем честными, паша защитная линия - самая проблемная. Тем, кто выйдет на поле, надо очень внимательно следить за нападающими соперника. Нужно подстраховывать друг друга, помогать, а не надеятся на одного Акинфеева, который постоянно вытаскивает "мертвые" мячи. Защитникам тоже стоит помогать вратарю. ".
"Акиефеелюбы",даю старт обсуждению!!!