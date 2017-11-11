Канчельскис: «Сборной России надо выходить и показывать все, на что способны»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями накануне товарищеского матча сборных России и Аргентины.



«Надеюсь, на новых „Лужниках“, при поддержке болельщиков наша сборная будет выглядеть достойно на фоне топ-команды. Конечно, если аргентинцы забьют быстрый гол, то станут играть спокойно, по результату. Им нет смысла особенно напрягаться и выиграть крупно. Южноамериканцы находятся в рейтинге ФИФА на четвертом месте, нам далеко до этого… Но надо выходить и показывать все, на что способны. И не надо бояться Месси и Агуэро».



«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»

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