Игнатьев: «Не вижу смысла возводить Аргентину в абсолютную степень»

Заслуженный тренер СССР Борис Игнатьев поделился ожиданиями перед товарищеским матчем сборных России и Аргентины.



«Не вижу смысла возводить Аргентину в абсолютную степень. В сегодняшней встрече предстоит проявить свои лучшие качества и показать, кто чего стоит. После игры предстоит определиться с выбранным курсом не только сборной, но и всему российскому футболу. Игра покажет наши слабые и сильные стороны».



Недавно бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис также прокомментировал предстоящий матч Россия - Аргентина.

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