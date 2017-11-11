Симонян: «Не страшно, если Россия проиграет Аргентине»

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Аргентины.

«Хорошо, когда сборная России играет с такими сильными соперниками. Не страшно, если мы проиграем. Разница в классе на данный момент между нами и аргентинцами с испанцами очевидна. Тем не менее, нам по силам выглядеть на их фоне достойно. А может, даже и победить, почему нет? К этому надо стремиться.

Является ли Месси сильнейшим игроком мира? Я считаю и Месси, и Роналду великими, и даже больше, чем великими. Они - настоящие гении футбола. Лионель проводит колоссальный объем работы на поле».

«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»

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