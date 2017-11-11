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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5 3.8 1.75
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Симонян: «Не страшно, если Россия проиграет Аргентине»

сегодня, 11:47
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина16:00 Не начался

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Аргентины.

«Хорошо, когда сборная России играет с такими сильными соперниками. Не страшно, если мы проиграем. Разница в классе на данный момент между нами и аргентинцами с испанцами очевидна. Тем не менее, нам по силам выглядеть на их фоне достойно. А может, даже и победить, почему нет? К этому надо стремиться.

Является ли Месси сильнейшим игроком мира? Я считаю и Месси, и Роналду великими, и даже больше, чем великими. Они - настоящие гении футбола. Лионель проводит колоссальный объем работы на поле».

«Никто не боится Месси». Аргентина в «Лужниках»

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Все комментарии
Адвокат 76
сегодня в 12:46
Главное не облажаться только крупно.
Слайш
сегодня в 12:30
Пффф, так и будет.. Страшно будет если они выиграют - тогда точно можно сказать, что без помощи химии не обошлось )
sir-5
сегодня в 12:17
Неужели Симонян не видит,что усач-австрияк ещё выбирает состав и игровую манеру(схему),а не наигрывает её??? Остальное он решит в ночь перед стартовым матчем. Менять осла у подножия горы уже поздно.а от подсказать футбольным людям "кскрементатору" "где победа зарыта",не мешало бы,и это не есть вмешательство в дела тренера.
Байкал-38 ответил Alex12357
сегодня в 12:16
Alex12357:
Если честно,Аргентинские игроки должны показывать всё на что способны,каким бы не был соперник,если Российские игроки проиграют ,то все увидят слабые стороны,а если матч будет куплен для утехи определённых лиц ,пользы это не принесёт ни кому!!!
В любом случае, при любом результате будут разговоры. С одной стороны Аргентина усыпана звёздами мирового уровня и будет играть на расслабоне, с другой стороны они в отборе дома играли против аутсайдеров и решили проблемы в самом последнем матче, а была вероятность, что могли и не поехать на ЧМ 2018!
Сборная России как бы мы не ругали наших и отсутствие здравомыслящего тренера, не похожа на мальчика для битья!
Так, что результат может быть любой, а "умники и умницы" всегда усмотрят свой смысл!
Байкал-38
сегодня в 12:06
Страшно, что Черчесов останется работать!
Смитерс
сегодня в 12:02
канеш тебе не страшно, ты ж армянин, а вместо сборной России будет сборная мудофурсов. У вас , клоунов, политика "не победа, а участие" - и вот это страшно для нас, от чьего имени вы изголяетесь.
Alex12357
сегодня в 11:58
Если честно,Аргентинские игроки должны показывать всё на что способны,каким бы не был соперник,если Российские игроки проиграют ,то все увидят слабые стороны,а если матч будет куплен для утехи определённых лиц ,пользы это не принесёт ни кому!!!
Есть медали
сегодня в 11:58
Господи. Это показушно-порнушный матч. Некоторые миллионеры соизволят выйти на поле. Ниче матч даже не решает. Что все так глупо страдают по этому?!
KINGSof10
сегодня в 11:50
действительно, подумаешь проиграем, не Сальвадор же или Соломоновы острова?
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