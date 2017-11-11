Ари: «Почему бы „Локомотиву“ не выиграть чемпионат и Лигу Европы?»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что команда по итогам сезона не против отпраздновать победу и в чемпионате России, и в Лиге Европы.

«Мне приятно, что многие болельщики высоко меня ценят. Но хочу сказать им: команда не зависит от меня одного. У нас много качественных игроков. Это и позволяет нам идти в лидерах. Один из ключевых аспектов – единство коллектива. Любой игрок „Локомотива“ понимает, зачем выходит на поле, несет ответственность за результат и добивается его.

Реальна ли победа „Локомотива“ в Премьер-Лиге и в Лиге Европы? Мечтать, думать о чем-то большем всегда приятно. Каждый должен намечать себе цели, иначе нет смысла жить. Победа в обоих турнирах – прекрасная цель. Почему бы нам ее не достичь? Для этого надо работать ежедневно, тогда результаты придут».

Сам Ари завершает восстановление от травмы крестообразных связок, полученной летом.

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