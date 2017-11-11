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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5 3.8 1.75
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Ари: «Почему бы „Локомотиву“ не выиграть чемпионат и Лигу Европы?»

сегодня, 12:13

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что команда по итогам сезона не против отпраздновать победу и в чемпионате России, и в Лиге Европы.

«Мне приятно, что многие болельщики высоко меня ценят. Но хочу сказать им: команда не зависит от меня одного. У нас много качественных игроков. Это и позволяет нам идти в лидерах. Один из ключевых аспектов – единство коллектива. Любой игрок „Локомотива“ понимает, зачем выходит на поле, несет ответственность за результат и добивается его.

Реальна ли победа „Локомотива“ в Премьер-Лиге и в Лиге Европы? Мечтать, думать о чем-то большем всегда приятно. Каждый должен намечать себе цели, иначе нет смысла жить. Победа в обоих турнирах – прекрасная цель. Почему бы нам ее не достичь? Для этого надо работать ежедневно, тогда результаты придут».

Сам Ари завершает восстановление от травмы крестообразных связок, полученной летом.

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Все комментарии
Владимир Дыкин ответил Есть медали
сегодня в 12:59
Есть медали:
0:1 Локо не проигрывал Шерифу на своем поле...
Прошу извинить за неточность, но 1 : 2 - не лучше
cska59
сегодня в 12:58
Не, с ЛЕ не получится- там Шериф играет.
Kyon
сегодня в 12:56
Потому что не можете настроиться на Шериф дома?
димон 37 ответил CSKA2012
сегодня в 12:52
CSKA2012:
Началось как у Зенита , а в итоге ЦСКА всех обгонит весной
    Есть медали ответил Владимир Дыкин
    сегодня в 12:49
    Владимир Дыкин:
    А что, Локомотив уже из группы вышел? После поражения Шерифу 0 : 1 на своем поле сомнительно, что Локомотив одолеет дома Копенгаген. В лучшем случае, ничья без надежды на "Еврокубковую весну"...
    0:1 Локо не проигрывал Шерифу на своем поле...
    patra
    сегодня в 12:48
    Лучшая таблетка-разгром Зенита, до сих пор кайф.
    Владимир Дыкин
    сегодня в 12:47
    А что, Локомотив уже из группы вышел? После поражения Шерифу 0 : 1 на своем поле сомнительно, что Локомотив одолеет дома Копенгаген. В лучшем случае, ничья без надежды на "Еврокубковую весну"...
    Казанский ответил Jeck Denielse
    сегодня в 12:41
    Jeck Denielse:
    Ари : "Сначала выигрываем чемпионат......потом Лигу Европы.....потом Суперкубок Европы...Фарфан получает золотую бутсу....Я получаю Золотой мяч....Сёмин берёт нас с собой в Реал....." Геркус : "Стоп,стоп.....Ари больше вот этих жёлтых витаминок не давать".....
    Похоже Серега Фурсенко втихаря таблетками приторговывает))Ну или Рома Еременко в связи с закрытием склада распродажу устроил..
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:37
    Ари : "Сначала выигрываем чемпионат......потом Лигу Европы.....потом Суперкубок Европы...Фарфан получает золотую бутсу....Я получаю Золотой мяч....Сёмин берёт нас с собой в Реал....."

    Геркус : "Стоп,стоп.....Ари больше вот этих жёлтых витаминок не давать".....
    Parovoznic ответил time out
    сегодня в 12:35
    time out:
    Тут похоже сами на паровозе в тихаря гонят.
    Посмеялся от души )))))
    Альберт Шестернев
    сегодня в 12:35
    Ари: цель Локомотива выиграть Суперкубок УЕФА, разгромить Баварию, Реал, Барселону и выиграть РФПЛ
    Знатог
    сегодня в 12:33
    Ари: я умею мечтать.
    Parovoznic ответил obana777
    сегодня в 12:33
    obana777:
    Они, что псы цепные?
    Океюшки. Не отвязались. Оторвались.
    Нормуль? ))))
    sir-5
    сегодня в 12:33
      time out ответил Spartak_Rulit
      сегодня в 12:32
      Spartak_Rulit:
      Миллеровский самогон уже и до паровоза добрался.....
      Тут похоже сами на паровозе в тихаря гонят.
      Казанский ответил Parovoznic
      сегодня в 12:31
      Parovoznic:
      Да чёта они сёдня как сговорились! То Димка Николаич, то Пейч, теперь вот Ари... Чё, Палыч отвлёкся на игру со сборной, что ли? Ничё, вернётся - звездюлей раздаст, что б не заносились раньше времени. Если чё, наши задачи на сезон - место в пятёрке и выход из группы в ЛЕ.
      Ну с этой задачей то справитесь))Постарайтесь за чемпионство побороться
      Марк Аврелий
      сегодня в 12:31
      Ахахаха
      Василий 50
      сегодня в 12:31
      Ну всё, начали болтать.
      obana777 ответил Parovoznic
      сегодня в 12:30
      Parovoznic:
      Он просто отлучился. Ну, ребята и отвязались )))
      Они, что псы цепные?
      Parovoznic ответил Т34
      сегодня в 12:27
      Т34:
      По какому случаю в "Локомотиве" сегодня банкет? У игроков языки развязались, разговорились ребята не на шутку. Юрий Павлович, больше не наливать!
      Он просто отлучился. Ну, ребята и отвязались )))
      Parovoznic ответил moskwa 09
      сегодня в 12:26
      moskwa 09:
      в этом году цска ничего не видать
      Думаешь, у Гинера с бизнесом всёсовсем плохо? Ну так с должности руководителя финансового комитета РФС его ещё никто не выгонял...
      Так что хз...
      Spartak_Rulit
      сегодня в 12:26
      Миллеровский самогон уже и до паровоза добрался.....
      борька
      сегодня в 12:26
      За двумя зайцами ни одна гончая не погонится.
      Т34
      сегодня в 12:25
      По какому случаю в "Локомотиве" сегодня банкет? У игроков языки развязались, разговорились ребята не на шутку. Юрий Павлович, больше не наливать!
      Parovoznic ответил Казанский
      сегодня в 12:22
      Казанский:
      Или чемпионат или ЛЕ..А то что-то Ари разошелся не на шутку)))
      Да чёта они сёдня как сговорились! То Димка Николаич, то Пейч, теперь вот Ари...
      Чё, Палыч отвлёкся на игру со сборной, что ли? Ничё, вернётся - звездюлей раздаст, что б не заносились раньше времени.
      Если чё, наши задачи на сезон - место в пятёрке и выход из группы в ЛЕ.
      moskwa 09 ответил CSKA2012
      сегодня в 12:21
      CSKA2012:
      Началось как у Зенита , а в итоге ЦСКА всех обгонит весной
      в этом году цска ничего не видать
      Saang
      сегодня в 12:19
      Главное чтоб не фнл...
      Казанский
      сегодня в 12:19
      Или чемпионат или ЛЕ..А то что-то Ари разошелся не на шутку)))
      CSKA2012
      сегодня в 12:16
      Началось как у Зенита , а в итоге ЦСКА всех обгонит весной
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