Габон и Мали сыграли вничью

Сборная Габона сыграла вничью с командой Мали в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Франсвиль, стадион «Стад де Франсвиль»
Габон - Мали 0:0
Габон: Овоно, Манга, Обьянг, Аппиандангойе, Ото’о (Битеге 87), Ассуму (Обамбу 74), Палюн, Поко, Аутчанга (Бупендза 54), Мадинда, Майе.
Главный тренер: Ив Стефан Битсеки.
Мали: Диарра, Ваге, Фофана, Сако, Юссуф Коне, Траоре, Биссума (Айдара 71), Самассеку, Думбия, Траоре (Дженего 71), Ньян (Коне 84).
Главный тренер: Али Йиранго.
Предупреждения: Аппиндангойе 41, Поко 89 - Юссуф Коне 1, Фофана 19.
Судья: Геад Гриша.
Ранее Сенегал обыграл сборную Кабо-Верде.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте