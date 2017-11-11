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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип ГабонГабон 0:0 Логотип МалиМали Фонбет 4.7 1.6 4.3
20:30 78’ Логотип ДР КонгоДР Конго 1:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 77’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 81’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 5.3 3.85 1.7
16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
19:30 Матч завершен Логотип КатарКатар 0:1 Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 85’ Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 1.18 5.2 35
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Виллалобос: «С уходом Наваса „Реал“ потеряет больше, чем сам Кейлор»

сегодня, 21:26

Президент федерации футбола Коста-Рики Родольфо Виллалобос считает, что руководство «Реала» допустит ошибку, если решит продать голкипера Кейлора Наваса:

«Считаю, что Наваса окружают слухи с тех времен, как он только перешел в „Реал“. Однако в мадридском клубе он стал важной частью выигранных титулов. Он продемонстрировал, что достоин того, чтобы выступать за этот клуб.

Если Навас уйдет, то „Реал“ от этого потеряет больше, чем игрок. В „Реале“ Кейлор пишет историю. Надеюсь, он будет выступать за „сливочных“ еще много лет».

Напомним, что в приобретении Наваса заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль».

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