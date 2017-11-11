Виллалобос: «С уходом Наваса „Реал“ потеряет больше, чем сам Кейлор»

Президент федерации футбола Коста-Рики Родольфо Виллалобос считает, что руководство «Реала» допустит ошибку, если решит продать голкипера Кейлора Наваса:

«Считаю, что Наваса окружают слухи с тех времен, как он только перешел в „Реал“. Однако в мадридском клубе он стал важной частью выигранных титулов. Он продемонстрировал, что достоин того, чтобы выступать за этот клуб.

Если Навас уйдет, то „Реал“ от этого потеряет больше, чем игрок. В „Реале“ Кейлор пишет историю. Надеюсь, он будет выступать за „сливочных“ еще много лет».

Напомним, что в приобретении Наваса заинтересованы «Арсенал» и «Ливерпуль».

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