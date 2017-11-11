Мората: «Иско - самый важный игрок „Реала“ и сборной Испании»

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората похвалил своего партнера по национальной команде Иско:

«Я бы забрал Иско в „Челси“ после матчей сборной.

Сейчас у него одна из важнейших ролей в „Реале“. Также это ключевой игрок сборной. Когда он чувствует себя важным, его не остановить. Это самый важный игрок „Реала“ и сборной. Он в одиночку меняет ход игр, влияет на результат. Он просто танцует с мячом. К тому же он мой друг».

Отметил отличную игру Иско и защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба.

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