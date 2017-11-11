Мората: «Иско - самый важный игрок „Реала“ и сборной Испании»

Нападающий «Челси» и сборной Испании Альваро Мората похвалил своего партнера по национальной команде Иско:
«Я бы забрал Иско в „Челси“ после матчей сборной.
Сейчас у него одна из важнейших ролей в „Реале“. Также это ключевой игрок сборной. Когда он чувствует себя важным, его не остановить. Это самый важный игрок „Реала“ и сборной. Он в одиночку меняет ход игр, влияет на результат. Он просто танцует с мячом. К тому же он мой друг».
Отметил отличную игру Иско и защитник «Барселоны» и сборной Испании Жорди Альба.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Самый важный игрок Реала -....хм. Сложно сказать. Реал - это в первую очередь команда. Сплоченная, сыгранная, опытная судейская команда. Судейская сверхдержава так сказать. Там победы куются не одним игроком.... чакыр, кашшаи, гонсалес, хиль мансано, клаттенбург, кейперс.... и это далеко не полный список тех кто заслужил войти в зал славы реала!
Так что Мората неправ.
Самый важный игрок Реала -....хм. Сложно сказать. Реал - это в первую очередь команда. Сплоченная, сыгранная, опытная судейская команда. Судейская сверхдержава так сказать. Там победы куются не одним игроком.... чакыр, кашшаи, гонсалес, хиль мансано, клаттенбург, кейперс.... и это далеко не полный список тех кто заслужил войти в зал славы реала!
Так что Мората неправ.