Лопетеги: «Состав сборной Испании на чемпионат мира 2018 будет назван в мае»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги заявил, что в мае будет озвучен состав команды на ЧМ-18.



«Состав на чемпионат мира 2018 будет назван в мае, только тогда мы будем принимать какие-либо решения. Конечно, если все пойдет по плану, то Жорди Альба и Иско будут в составе. Мы должны думать о том, что нам удалось сделать хорошо, а я же должен обеспечить лучшие условия для игроков, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал».



Напомним, что что голкипер «Порту» Икер Касильяс может вернуться в национальную команду и принять участие на чемпионате мира в России.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте