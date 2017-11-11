Знаменитый итальянский защитник Фабио Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году. Вместе с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» он занял третье место в национальном первенстве. Награду Каннаваро получил из рук экс-партнера по «Ювентусу» Павла Недведа.
Best coach CSL 2017 🏆🇨🇳⚽️ #china #bestcoach #CSL #nedved pic.twitter.com/5XyKUrKeit— Fabio Cannavaro (@fabiocannavaro) 11 ноября 2017 г.
Напомним, что на данный момент Каннаваро является главным тренером «Гуанчжоу Эвергранд».
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