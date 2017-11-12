Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины.



«Вывеска, на которой написано Аргентина, всегда будет оправдана. Понятное дело, что при всём объёме игр Месси, Агуэро и Ди Мария — игроки высочайшего класса, которые в любую погоду будут играть. Наших ругать нельзя — они играют в свою силу, просто аргентинцы намного по классу выше. Даже играя в полноги, они выглядят лучше россиян. Чтобы снять все вопросы, достаточно посмотреть на стоимость любого игрока сборной Аргентины. Наверное, каждый из них дороже всей нашей команды.



Командная игра у аргентинцев не самая лучшая, даже на чемпионат мира попали в последний момент. Но если сравнивать с нашей сборной, то разница видна невооружённым глазом. Это подтверждается тем, что они в четыре раза больше мячом владели. И в начале игры — я давно такого не видел, чтобы почти три минуты, пока не появился второй мяч, аргентинцы контролировали игру. Наши пытались отнять, и это вызывало улыбку».

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