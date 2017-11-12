Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.2 2.1
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 1:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.05 11.5 50
14:00 45’ Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 1:1 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 2.2 2.65 4.2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 2 3.2 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
  • Главные новости
  • Все новости
11:35
«Манчестер Сити» попробует подписать Дибалу21
10:32
МЮ и ПСЖ заинтересованы в услугах Почеттино16
08:38
«Реал» готов продать Бэйла за 85 млн фунтов39
01:25
Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики53
00:35
Дания и Ирландия победителя не выявили10
14:45
Врсалько дал добро на переход в «Наполи»0
14:44
«Вест Хэм» следит за Ингсом0
14:35
Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»1
14:29
Бонуччи выйдет на поле в ответном матче против Швеции, несмотря на травму1
14:28
Риисе стал футбольным агентом2
14:19
Тарделли: «Если Италия будет играть так, как со шведами, то на мундиаль лучше не ехать»0
14:10
Фернандо Торрес зимой может вернуться в Англию2
14:03
Нани: «Мне стало смешно, когда узнал о своем прозвище „белоснежка“»3
13:58
Бендтнер: «В ответном матче с Ирландией готовы сыграть и 120 минут, если потребуется»0
13:51
«Манчестер Сити» предложит Стерлингу новый контракт0
13:51
Азар: «Не думаю, что стану тренером»1
13:41
«Рома» интересуется Берарди0
13:35
Аррисабалага о возможном переходе в «Реал»: «Слухи меня не нервируют»0
13:28
Грэй: «Раньше я чувствовал себя разочарованным, потому как не попадал в основу»0
13:24
СМИ припомнили ван Бастену сказанные Зийечу слова2
13:12
Маркос Алонсо на радаре у «Атлетико»2
13:10
Джан принял решение перейти летом в «Манчестер Сити»7
12:56
Анчелотти, Конте и Ди Бьяджо - претенденты на пост главного тренера сборной Италии2
12:55
Игнатьев: «От „Лужников“ все в восторге. Это один из лучших стадионов мира»7
12:46
Игнатьев: «Глушаков сыграл хорошо, это его задача отбирать мячи»3

Сафонов: «Сборная России пыталась отнять мяч у Аргентины - это вызывало улыбку»

сегодня, 14:10
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче против Аргентины. 

«Вывеска, на которой написано Аргентина, всегда будет оправдана. Понятное дело, что при всём объёме игр Месси, Агуэро и Ди Мария — игроки высочайшего класса, которые в любую погоду будут играть. Наших ругать нельзя — они играют в свою силу, просто аргентинцы намного по классу выше. Даже играя в полноги, они выглядят лучше россиян. Чтобы снять все вопросы, достаточно посмотреть на стоимость любого игрока сборной Аргентины. Наверное, каждый из них дороже всей нашей команды.

Командная игра у аргентинцев не самая лучшая, даже на чемпионат мира попали в последний момент. Но если сравнивать с нашей сборной, то разница видна невооружённым глазом. Это подтверждается тем, что они в четыре раза больше мячом владели. И в начале игры — я давно такого не видел, чтобы почти три минуты, пока не появился второй мяч, аргентинцы контролировали игру. Наши пытались отнять, и это вызывало улыбку».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хорняк: «Игроки „Луч-Энергии“ почувствовали, что они кому-то нужны»
Сегодня, 14:35 1
Игнатьев: «От „Лужников“ все в восторге. Это один из лучших стадионов мира»
Сегодня, 12:55 7
Игнатьев: «Глушаков сыграл хорошо, это его задача отбирать мячи»
Сегодня, 12:46 3
Васин: «Счёт матча с Аргентиной закономерен»
Сегодня, 12:12 12
Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»
Сегодня, 10:57 25
Колыванов: «Если охарактеризовать игру россиян одним словом, то подойдет „достойно“»
Сегодня, 01:26 45
Обсудить
Все комментарии
Валерыч
сегодня в 14:41
Если у нас нет такой техники как у аргов, то надо брать скоростью, физикой и грамотной тактикой. Во времена сборной СССР - это были главные наши козыри. И с этими козырями мы всегда добивались успехов, были чемпионами и вице-чемпионами Европы, занимали 4-е место на ЧМ. Но надо всем этим должен работать грамотный профессиональный ТРЕНЕР..
А Черчесов - не тренер, и это понятно всем, кроме Мутко.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:37
Ага, смешно...Если бы не было так грустно...
Palex ответил морозз
сегодня в 14:36
морозз:
С ностальгией вспоминаю Гуса Хидинга, вот у кого был отработан отбор...каждый понимал когда и где должен находиться при прессинге соперника! А сейчас какая то любительщина, ничем не подкреплённая!
В той сборной Хидинга,игроки были более мастеровитые.
OLESOCC ответил dima090887
сегодня в 14:36
dima090887:
Сафонов - иди на...лево!
    ошалевший ответил Михаил Славнов
    сегодня в 14:35
    Михаил Славнов:
    Зато горечь вызывает и форма сборной и ее тренер, спартаковское все какое-то, веет неуспехом.
    ты хоть посчитай игроков то,в старте 3 зенитовца и 2 спартаковца,на замену вышли 2 зенитовца и 0 спартаковцев,на скамейке остались 2 зенитовца и 2 спартаковца
    SurgutSibir
    сегодня в 14:35
    А что арги особые? Такая же кровь-красная. Такие же кости. Такая же кожа. Что нашим мешает так же играть? ЛЕНЬ. ЛЕНЬ с детства. Отношение к тренировкам. Лень детских тренеров. Тренера есть хорошие но их единицы кто живёт работай и футболом. В 18 лет получил контракт с з.п. в 30 раз больше чем средняя з.п. рядового человека и ВСЁ!
    denmig
    сегодня в 14:30
    пусть идет и агентирует! агент - это не футбольный комментатор или критик! - пусть ходит и продюсирует!
    Михаил Славнов
    сегодня в 14:25
    Зато горечь вызывает и форма сборной и ее тренер, спартаковское все какое-то, веет неуспехом.
    морозз
    сегодня в 14:22
    С ностальгией вспоминаю Гуса Хидинга, вот у кого был отработан отбор...каждый понимал когда и где должен находиться при прессинге соперника! А сейчас какая то любительщина, ничем не подкреплённая!
    LOpp
    сегодня в 14:19
    торговец деревом-футбольный агент не доволен своим деревом.
    dima090887
    сегодня в 14:17
    Сафонов - иди на...лево!
    juchok
    сегодня в 14:13
    а у меня эти потуги вызывали злость!
    starche
    сегодня в 14:13
    Слишком жёстко, но похоже на правду.
    Mangur
    сегодня в 14:13
    С трибуны всегда обсуждать проще.Генералы трибунных сражений.И победили в настольный футбол.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100