Колыванов: «Если охарактеризовать игру россиян одним словом, то подойдет „достойно“»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Россия. ФНЛ
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Италия. Серия B
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.33 4.4 9.5
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.8 3.3 4.3
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.8 3.3 4.3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
  • Главные новости
  • Все новости
01:25
Сборная Испании деклассировала команду Коста-Рики7
00:35
Дания и Ирландия победителя не выявили2
00:30
Месси: «После ухода из сборной мне было стыдно говорить, что я хочу вернуться»30
00:19
Перес: «„Реал“ критикуют, потому что нам завидуют»10
23:02
Стали известны претенденты на приз игроку года в Африке по версии BBC8
01:03
Ди Канио: «Непопадание сборной Италии на чемпионат мира будет катастрофой»2
00:53
«Реал» интересуется Фекиром1
00:44
Дармиан и Дзаппакоста - в сфере трансферных интересов «Ромы»1
00:17
Сильва сравнялся с Хави по количеству голевых передач в играх за сборную Испании5
00:10
Эвра может продолжить карьеру в «Наполи»0
00:08
Соланке и Кук довызваны в сборную Англии на матч с бразильцами0
23:57
Гиггз назвал игрока «Ман Сити», которого он хотел бы видеть в МЮ2
23:40
Фернандо Алонсо: «Роналду лучше, чем Месси»20
23:25
Из пятёрки африканских стран-участниц ЧМ-2018 лишь Нигерия выступала на минувшем мундиале3
23:10
Дзола может стать новым техническим директором «Челси»4
23:06
Агент: «Эвра намерен продолжать играть в футбол»4
22:59
Девич: «Хочется уже в этом году записаться на тренерские курсы»0
22:48
В МЮ намерены продлить контракт с Блиндом0
22:41
Гвинея уступила Конго2
22:33
Тунис сыграл вничью с Ливией и вышел на ЧМ-20187
22:20
Сборная Марокко обыграла Кот-д'Ивуар и вышла на чемпионат мира13
22:18
Македония переиграла Норвегию0
22:06
Каннаваро признан лучшим тренером китайской суперлиги в 2017 году2
21:58
Дания - Ирландия: стартовые составы4
21:55
Ромеро: «Матч был полезен и для нас, и для сборной России»4

Колыванов: «Если охарактеризовать игру россиян одним словом, то подойдет „достойно“»

сегодня, 01:26
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова от сборной Аргентины в контрольном матче:

«Если охарактеризовать игру нашей сборной одним словом, то подойдет „достойно“. Парни старались, по самоотдаче вообще ни к кому претензий нет,. В обороне сыграли организованно, внимательно, компактно. Жаль, на последних минутах не уследили за Агуэро. Но я бы говорил здесь не о потере концентрации, а о мастерстве форварда, который здорово открылся в штрафной. Плюс Павон, вырезая ему передачу, явно залез в офсайд. Странно, что боковой арбитр не заметил. Этому товарищу – незачет!

Трудно не согласиться с тем, что сборная Аргентины победила по делу. Аргентинцы и мячом владели больше, и опасные моменты создавали чаще. Если бы не Акинфеев, мы уже к перерыву могли пропустить минимум дважды. Будем объективны – нам противостояла команда, где уровень футболистов гораздо выше. В конце концов, это и сказалось».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Булыкин: «Сборная России сыграла хорошо, но Аргентина сильно не выкладывалась»
Вчера, 21:35 6
Мостовой: «Офсайд? Там было на линии, а такое, по-моему, не считается»
Вчера, 21:34 17
Мостовой: «Сборная России показала в первом тайме несколько трусливую игру»
Вчера, 21:22 3
Рейнгольд: «Моё мнение однозначное - бездарно играли обе команды»
Вчера, 20:35 38
Лунёв: «Акинфеев сегодня демоном был»
Вчера, 20:22 78
Дзагоев: «Провели довольно неплохой матч, но собой не очень доволен»
Вчера, 20:11 7
Обсудить
Все комментарии
nikoladolgov
сегодня в 02:28
Колыванов ты дурак, наши не показали ничего, дворовая команда.
Крупно повезло что Акинфеев спас от разгрома.
Гнать Черчесова срочно, в этом случае дефицита времени есть Тарханов, который за это время может сделать команду.
KONTRASS-67 ответил Parovoznic
сегодня в 02:17
Parovoznic:
Я обзор глянул, по ощущениям игра в одну калитку шла, но в обзорах обычно не всё кажут. Чё, всё было так плохо?
Тот самый случай , когда статистика не врёт.
Зидан 1972
сегодня в 02:08
Сказал достойный человек и футболист!
Parovoznic ответил KONTRASS-67
сегодня в 02:05
KONTRASS-67:
Странно слышать такое от Колыванова как бывшего игрока , и не плохого , так и как тренера. Да , счёт достойный , при той игре что показали , но сама игра ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ
Я обзор глянул, по ощущениям игра в одну калитку шла, но в обзорах обычно не всё кажут.
Чё, всё было так плохо?
KONTRASS-67
сегодня в 02:00
Странно слышать такое от Колыванова как бывшего игрока , и не плохого , так и как тренера. Да , счёт достойный , при той игре что показали , но сама игра ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ
Parovoznic
сегодня в 01:59
Эх, а я всё-таки вчера проспал.
Впрочем, хрен с ним. Давно не смотрю товарняки.
pereletnii
сегодня в 01:55
Спартачи все на башку слабые?!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100