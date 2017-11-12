Колыванов: «Если охарактеризовать игру россиян одним словом, то подойдет „достойно“»

Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер «Торпедо» Игорь Колыванов прокомментировал поражение команды Станислава Черчесова от сборной Аргентины в контрольном матче:

«Если охарактеризовать игру нашей сборной одним словом, то подойдет „достойно“. Парни старались, по самоотдаче вообще ни к кому претензий нет,. В обороне сыграли организованно, внимательно, компактно. Жаль, на последних минутах не уследили за Агуэро. Но я бы говорил здесь не о потере концентрации, а о мастерстве форварда, который здорово открылся в штрафной. Плюс Павон, вырезая ему передачу, явно залез в офсайд. Странно, что боковой арбитр не заметил. Этому товарищу – незачет!

Трудно не согласиться с тем, что сборная Аргентины победила по делу. Аргентинцы и мячом владели больше, и опасные моменты создавали чаще. Если бы не Акинфеев, мы уже к перерыву могли пропустить минимум дважды. Будем объективны – нам противостояла команда, где уровень футболистов гораздо выше. В конце концов, это и сказалось».

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