Игнатьев: «От „Лужников“ все в восторге. Это один из лучших стадионов мира»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев оценил стадион «Лужники» после реконструкции.

«От „Лужников“ все в восторге. Это один из лучших стадионов мира.

Готов ли я выйти на позицию Марио Фернандеса? Сначала надо узнать, что с ним случилось. Травма или просто спазм. Я всегда готов играть, дело за тренером. Не буду говорить, с кем хотелось бы поменяться футболкой из испанцев. Перед Аргентиной уже сказал и не сыграл».



Напомним, что нападающий сборной Аргентины Лионель Месси тоже остался впечатлен стадионом «Лужники».

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