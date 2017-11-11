Булыкин: «Сборная России сыграла хорошо, но Аргентина сильно не выкладывалась»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Наша команда сегодня сыграла хорошо. Если бы отстояли ничью, было бы ещё лучше. Ребята молодцы, не стушевались перед топ-сборной. В некоторых моментах, конечно же, был виден высокий класс игроков Аргентины, но наши футболисты выглядели достойно.

Что касается Месси, то игра была товарищеской, поэтому он не совсем рвался вперёд. Все знают, что Месси — топ-футболист, и когда нужно, он может взять игру на себя и сделать результат. Повторюсь, матч был товарищеский, поэтому сборная Аргентины сильно не выкладывалась. Но всё равно были видны уровень и мастерство аргентинских игроков, которое в конце реализовалось в забитый гол, хотя и не без помощи офсайда», — сказал Булыкин.

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