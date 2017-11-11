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20:30 78’ Логотип ДР КонгоДР Конго 1:1 Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 77’ Логотип ТунисТунис 0:0 Логотип ЛивияЛивия Фонбет 2.45 1.75 12
20:30 81’ Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар 0:2 Логотип МароккоМарокко Фонбет - - 1.03
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01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
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16:00 Матч завершен Логотип РоссияРоссия 0:1 Логотип АргентинаАргентина Фонбет 9.5 1.8 2.5
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Булыкин: «Сборная России сыграла хорошо, но Аргентина сильно не выкладывалась»

сегодня, 21:35
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Аргентиной (0:1).

«Наша команда сегодня сыграла хорошо. Если бы отстояли ничью, было бы ещё лучше. Ребята молодцы, не стушевались перед топ-сборной. В некоторых моментах, конечно же, был виден высокий класс игроков Аргентины, но наши футболисты выглядели достойно.

Что касается Месси, то игра была товарищеской, поэтому он не совсем рвался вперёд. Все знают, что Месси — топ-футболист, и когда нужно, он может взять игру на себя и сделать результат. Повторюсь, матч был товарищеский, поэтому сборная Аргентины сильно не выкладывалась. Но всё равно были видны уровень и мастерство аргентинских игроков, которое в конце реализовалось в забитый гол, хотя и не без помощи офсайда», — сказал Булыкин.

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Все комментарии
ermak6448
сегодня в 21:58
Матч состоялся и времени для обсуждения сколько хочешь...
Великолепный
сегодня в 21:50
Похоже Булыкин не тот матч смотрел, раз говорит, что наша сборная сыграла хорошо.
Сборная Аргентины сыграла не на все 100% и то умудрилась забить один гол, а могли и трешку отгрузить уже в первом тайме, если бы не уверенная сегодня игра нашего вратаря))
Alex-96
сегодня в 21:42
Не хватало суперфорварда класса булыкина.
Морозовский
сегодня в 21:40
Булыкин никогда не выкладывался - так что тут он разбирается, можно верить!
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