Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков на своей странице в сети Instagram поблагодарил болельщиков, которые вчера заполнили чашу стадиона «Лужники», чтобы поддержать команду в контрольном матче с национальной командой Аргентины (0:1):
«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»
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Ей, команде, ещё придётся натерпеться...
Ей, команде, ещё придётся натерпеться...
А что,похвалить?
Вообще же ничегошеньки не показали.
Стадион красивый,народу много пришло,майки красивые,сами все из себя.
И аргентинцы никакие...
А для чего это всё?
А что,похвалить?
Вообще же ничегошеньки не показали.
Стадион красивый,народу много пришло,майки красивые,сами все из себя.
И аргентинцы никакие...
А для чего это всё?
А также подарил свою футболку одному из аргентинских игроков. Вы бы видели какой тот был счастливый!
А также подарил свою футболку одному из аргентинских игроков. Вы бы видели какой тот был счастливый!
Раз уже до рынка не дойти
Раз уже до рынка не дойти