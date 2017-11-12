Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»

Полузащитник сборной России Денис Глушаков на своей странице в сети Instagram поблагодарил болельщиков, которые вчера заполнили чашу стадиона «Лужники», чтобы поддержать команду в контрольном матче с национальной командой Аргентины (0:1):

«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Ноя 11 2017 в 11:28 PST

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте