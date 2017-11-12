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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип КонгоКонго -:- Логотип УгандаУганда - - -
18:30 сегодня Логотип ГанаГана -:- Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 2.15 3.1 3.7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.43 4.1 9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.6 3.2 2.15
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.28 4.7 11
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур -:- Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 1.7 3.3 5.1
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 1.9 3.25 3.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.5 3.5 7.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет 4.9 3.5 1.68
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Глушаков: «Спасибо болельщикам, создавшим потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»

сегодня, 10:57
РоссияРоссия0 : 1АргентинаАргентинаМатч завершен

Полузащитник сборной России Денис Глушаков на своей странице в сети Instagram поблагодарил болельщиков, которые вчера заполнили чашу стадиона «Лужники», чтобы поддержать команду в контрольном матче с национальной командой Аргентины (0:1):

«Спасибо болельщикам, что в не самую хорошую погоду заполнили стадион, отлично нас поддерживали и создали потрясающую атмосферу в легендарных „Лужниках“!»

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Все комментарии
VIC2 ответил Сергей Саныч
сегодня в 11:36
Сергей Саныч:
Привет. А что,похвалить? Вообще же ничегошеньки не показали. Стадион красивый,народу много пришло,майки красивые,сами все из себя. И аргентинцы никакие... А для чего это всё?
Аргентинцы просто морально не хотели раздевать команду, Хозяйки Чемпионата
Ей, команде, ещё придётся натерпеться...
cska1948
сегодня в 11:31
Полные Лужники собрала сборная Аргентины, а хочется чтобы это делала наша команда.
VIC2 ответил Сергей Саныч
сегодня в 11:26
Сергей Саныч:
Спасибо и футболистам за искромётный футбол.
бамбарбия киргуду
Сергей Саныч ответил time out
сегодня в 11:25
time out:
Ну, проиграли, другого никто и не ожидал, но зачем же так жестоко троллить?
Привет.
А что,похвалить?
Вообще же ничегошеньки не показали.
Стадион красивый,народу много пришло,майки красивые,сами все из себя.
И аргентинцы никакие...
А для чего это всё?
Аргeнтинeц
сегодня в 11:21
Месси уехал показывать футболку Глушакова в Барселону
time out ответил Сергей Саныч
сегодня в 11:20
Сергей Саныч:
Спасибо и футболистам за искромётный футбол.
Ну, проиграли, другого никто и не ожидал, но зачем же так жестоко троллить?
Мигалков
сегодня в 11:19
Молодец Глушаков, был лучшим вчера на поле. Грамотно прерывал атаки соперника и отлично разгонял умными пасами наши атаки.
А также подарил свою футболку одному из аргентинских игроков. Вы бы видели какой тот был счастливый!
time out ответил starche
сегодня в 11:18
starche:
Дай футболку Месси поносить!
    Сергей Саныч
    сегодня в 11:14
    Спасибо и футболистам за искромётный футбол.
    Мигалков ответил OLS
    сегодня в 11:13
    OLS:
    А за футболку где спасибо?? Раз уже до рынка не дойти
    А что Месси не сказал Денису спасибо за футболку? Вот неблагодарный!
    KURUM
    сегодня в 11:09
    Акинфеев с бодуна.., но видать опохмелился..
    starche
    сегодня в 11:07
    Дай футболку Месси поносить!
    311
    сегодня в 11:04
    Здороваться в перчатках не совсем прилично!)
    OLS
    сегодня в 11:02
    А за футболку где спасибо??
    Раз уже до рынка не дойти
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