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Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
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Васин: «Счёт матча с Аргентиной закономерен»

сегодня, 12:12

Защитник сборной России Виктор Васин поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Аргентины (0:1). Сейчас россияне готовятся к игре со следующим соперником - сборной Испании.

«Готовимся к Испании, провели восстановительную тренировку.

Аргентина вчера хорошо контролировала матч, мы ожидали, что будет непросто. Была ошибка судьи: арбитры пропустили офсайд. Счет закономерный. У Месси сумасшедший уровень, он его показал. Ничего неожиданного. Послаблений он нам не давал».

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Все комментарии
Mi6
сегодня в 13:15
Спасибо, что себе не забил
Адвокат 76
сегодня в 13:08
Так и с Испанией счёт тоже будет закономерным, лично я в этом уверен.
kastites
сегодня в 13:00
Очень слабый игрок
labuh
сегодня в 12:58
Ну, ты Васин и чихнул! Да шоб ты был здоров.
Закономерен, говоришь?
- Закономерным был бы проигрыш с разницей в три мяча. Скажи спасибо Игоряну, что хоть он что-то показал в этой игре.
ФК_Мужики
сегодня в 12:54
Там и без офсайда КРАХ был неоднократно, а засчитаный гол это следствие и объективный результат игры! Что конечно печально!
MALOVAR
сегодня в 12:24
Какая ошибка судьи,когда ты такую дыру в центре создал ,да и Игорь зря на ленточке остался
Igo0rek
сегодня в 12:15
Лучше бы тренировался, а не интервью раздавал... Нулевый защитник!
Дмитрий Роганов
сегодня в 12:13
васин ещё попривозит
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