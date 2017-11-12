Васин: «Счёт матча с Аргентиной закономерен»

Защитник сборной России Виктор Васин поделился впечатлениями от товарищеского матча с национальной командой Аргентины (0:1). Сейчас россияне готовятся к игре со следующим соперником - сборной Испании.
«Готовимся к Испании, провели восстановительную тренировку.
Аргентина вчера хорошо контролировала матч, мы ожидали, что будет непросто. Была ошибка судьи: арбитры пропустили офсайд. Счет закономерный. У Месси сумасшедший уровень, он его показал. Ничего неожиданного. Послаблений он нам не давал».
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Закономерен, говоришь?
- Закономерным был бы проигрыш с разницей в три мяча. Скажи спасибо Игоряну, что хоть он что-то показал в этой игре.
Закономерен, говоришь?
- Закономерным был бы проигрыш с разницей в три мяча. Скажи спасибо Игоряну, что хоть он что-то показал в этой игре.