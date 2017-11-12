Игнатьев: «Глушаков сыграл хорошо, это его задача отбирать мячи»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал вчерашний товарищеский матч сборных России и Аргентины.



«Уровень Месси все знают, и он его показал. Это такой футболист, который может перевернуть любую игру. Матч с Испанией, на мой взгляд, будет выше уровнем, чем с Аргентиной. Это очень сильный соперник, лично мне их игра нравится больше.



Игра Глушакова? Да, я помню те отборы во вчерашнем матче. Это было здорово. Денис сыграл хорошо, это его задача отбирать мячи».

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