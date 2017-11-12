Конго и Уганда расписали мировую

В заключительном матче африканского отбора на чемпионат мира сборные Конго и Уганды сыграли вничью.

Браззавилль, стадион «Стад де л'Уните»

Конго – Уганда – 1:1 (1:1)

Голы: Бодри 10 — Кариса 11

Конго: Муко, Бадила, Эту, Бодри, Майембо, Ндинга, Ониангуэ, Памбу (Бахамбула 72), Бифума, Сент-Луи (Цоуму 52), Делагре.

Главный тренер: Себастьен Минье.

Уганда: Оньянго, Валусимби, Исинде, Вадада, Мулеме, Джуко, Вассва, Игума, Мутяба, Ссерункума, Кариса.

Главный тренер: Мозес Басена.

Предупреждения: Джуко 32, Эту 80.

Судья: Мохамед Эль Фадил.

Отметим, что этот поединок ничего не решал. В группе лидирует сборная Египта, которая и поедет на чемпионат мира.

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