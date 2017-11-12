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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен Логотип КонгоКонго 1:1 Логотип УгандаУганда - - -
18:30 Матч завершен Логотип ГанаГана 1:1 Логотип ЕгипетЕгипет Фонбет 3.05 1.68 7
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.42 4.2 9
20:00 Закончился первый тайм Логотип ШвейцарияШвейцария 0:0 Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия Фонбет 1.6 3.5 6.9
22:45 сегодня Логотип ГрецияГреция -:- Логотип ХорватияХорватия Фонбет 3.75 3.35 2.05
Россия. ФНЛ 2017/2018, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:0 Логотип футбольный клуб ХимкиХимки Фонбет 1.06 11.5 35
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур 3:3 Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь Фонбет 3.4 1.68 5.6
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань 0:1 Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб Фонбет 16 3.55 1.4
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 6:0 Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 Фонбет 1.45 3.7 8
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2 1:2 Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург Фонбет - - 1.06
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Конго и Уганда расписали мировую

сегодня, 19:25
КонгоКонго1 : 1УгандаУгандаМатч завершен

В заключительном матче африканского отбора на чемпионат мира сборные Конго и Уганды сыграли вничью.

Браззавилль, стадион «Стад де л'Уните»

Конго – Уганда – 1:1 (1:1)
Голы: Бодри 10 — Кариса 11

Конго: Муко, Бадила, Эту, Бодри, Майембо, Ндинга, Ониангуэ, Памбу (Бахамбула 72), Бифума, Сент-Луи (Цоуму 52), Делагре.
Главный тренер: Себастьен Минье.

Уганда: Оньянго, Валусимби, Исинде, Вадада, Мулеме, Джуко, Вассва, Игума, Мутяба, Ссерункума, Кариса.
Главный тренер: Мозес Басена.

Предупреждения: Джуко 32, Эту 80.

Судья: Мохамед Эль Фадил.

Отметим, что этот поединок ничего не решал. В группе лидирует сборная Египта, которая и поедет на чемпионат мира.

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Все комментарии
ДАША Д
сегодня в 20:00
До фига забили.
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