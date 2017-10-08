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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 Матч завершен Египет 2:1 Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 Матч завершен Дания 1:1 Румыния
19:00 Матч завершен Казахстан 1:1 Армения
19:00 Матч завершен Польша 4:2 Черногория
19:00 Матч завершен Литва 0:1 Англия
19:00 Матч завершен Словакия 3:0 Мальта
19:00 Матч завершен Словения 2:2 Шотландия
21:45 Закончился первый тайм Чехия 3:0 Сан-Марино
21:45 Закончился первый тайм Германия 1:1 Азербайджан
21:45 Закончился первый тайм Норвегия 0:0 Северная Ирландия
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Салах выводит сборную Египта на ЧМ-2018

сегодня, 21:59
ЕгипетЕгипет2 : 1КонгоКонгоМатч завершен

Сборная Египта благодаря дублю Мохамеда Салаха одержала победу над командой Конго в отборочном раунде ЧМ-2018 и досрочно вышла в финальную часть турнира.

Александрия, стадион «Борг Эль Араб»

Египет - Конго 2:1 (0:0)
Голы: Салах 63, Бука 87, Салах 90+5 (пенальти).

Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Рабья, Хегази, Абдуль-Шафи, Тарек Хамед, Эль-Ненни, Гомаа (Махмуд Хассан 55), Ахмед Хассан (Гамаль 77), Собхи (Эль-Мухамади 87), Салах.
Главный тренер: Эктор Купер.

Конго: Муко, Итуа, Бадила, Маембо, Ромарик, Ндинга, Оньянге, Бахамбула (Ндоки 84), Деларж (Авуну 71), Сан-Луи, Бифума.
Главный тренер: Бартелеми Нгатсоно.

Предупреждения: Салах 64 - Бадила 31, Ромарик 81.

Судья: Бакари Папа Гассама.

Ранее, напомним, Нигерия минимально обыграла Замбию и досрочно вышла на ЧМ-2018.

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Все комментарии
DXTK
сегодня в 22:24
Салах молодец.
drug01
сегодня в 22:22
Будем смотреть как они будут играть дальше.....
Mоnоlo
сегодня в 22:20
Жаль
Просто Мутко
сегодня в 22:17
90+5 с пенальти , похоже это дублер Безбородова
andre_can
сегодня в 22:15
новость дня!
Giallorossi Lupi
сегодня в 22:12
С точки и дурак, бы вывел.
kanuni ответил Apsny
сегодня в 22:12
Apsny:
В первый раз вроде, а то чемпионами своего континента были и не раз).
Нет,на ЧМ-1934-1990 были.
Skorp-winner
сегодня в 22:11
У конго на воротах Мутко! гы-гы
Skorp-winner
сегодня в 22:11
На 90+5 пенальти? Интересно кол-во взорванных, ну вы сами знаете чего у ганцев! Теперь в переигровке для Ганы смысла нет! гы-гы
Apsny
сегодня в 22:06
В первый раз вроде, а то чемпионами своего континента были и не раз).
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