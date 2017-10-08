Салах выводит сборную Египта на ЧМ-2018

Сборная Египта благодаря дублю Мохамеда Салаха одержала победу над командой Конго в отборочном раунде ЧМ-2018 и досрочно вышла в финальную часть турнира.
Александрия, стадион «Борг Эль Араб»
Египет - Конго 2:1 (0:0)
Голы: Салах 63, Бука 87, Салах 90+5 (пенальти).
Египет: Эль-Хадари, Фатхи, Рабья, Хегази, Абдуль-Шафи, Тарек Хамед, Эль-Ненни, Гомаа (Махмуд Хассан 55), Ахмед Хассан (Гамаль 77), Собхи (Эль-Мухамади 87), Салах.
Главный тренер: Эктор Купер.
Конго: Муко, Итуа, Бадила, Маембо, Ромарик, Ндинга, Оньянге, Бахамбула (Ндоки 84), Деларж (Авуну 71), Сан-Луи, Бифума.
Главный тренер: Бартелеми Нгатсоно.
Предупреждения: Салах 64 - Бадила 31, Ромарик 81.
Судья: Бакари Папа Гассама.
Ранее, напомним, Нигерия минимально обыграла Замбию и досрочно вышла на ЧМ-2018.
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