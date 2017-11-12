Швейцария и Северная Ирландия огласили стартовые составы на ответный стыковой матч

Стали известны стартовые составы сборных Швейцарии и Северной Ирландии на ответный поединок за право принять участие в чемпионате мира-2018:
Швейцария: Зоммер, Лихтштайнер, Аканджи, Сеферович, Джака, Родригес, Цубер, Джемаили, Закария, Шер, Шакири.
Северная Ирландия: МакГоверн, МакОли, Эванс, Дэвис, Вашингтон, Брант, Даллас, Норвуд, Хьюз, Уорд, Сэвилл.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что первая встреча команд завершилась минимальной победой швейцарцев.
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