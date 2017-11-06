Коутиньо не успеет восстановиться от травмы к матчу со сборной Японии

Врачи сборной Бразилии предложили поберечь полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо перед товарищеским матчем с японцами. Футболист получил мышечную травму в матче чемпионата Англии с «Тоттенхэмом». Повреждение вынудило его пропустить несколько последующих матчей мерсисайдцев, но главный тренер бразильцев Тите все равно решил вызвать игрока в сборную.

«Коутиньо повредил приводящую мышцу левого бедра. Он на последней стадии восстановления. Мы знали, что он не будет в идеальном состоянии, но все равно предпочли, чтобы он завершал реабилитацию с нами.

Навряд ли он сможет сыграть против Японии, но мы работаем над тем, чтобы Филиппе смог принять участие в следующем матче с англичанами», - отметил врач сборной Бразилии Родриго Ласмар.

Товарищеский матч между сборными Бразилии и Японии состоится 10 ноября, а встреча с англичанами запланирована на 14 ноября. Оба поединка Бразилия проведет в гостях.