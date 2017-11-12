Мауро Силва: «Каземиро — моя слабость. Это лучший игрок на своей позиции»

Бывший полузащитник сборной Бразилии Мауро Силва считает Каземиро лучшим игроком на своей позиции:

«Мне нравится Каземиро. Он — моя слабость. Игрок делает всю необходимую работу перед линией обороны и заражает спокойствием всю команду. Любое его движение разумно, а теперь он добавил в свой репертуар голы! На мой взгляд, он лучший в мире на своей позиции.

Мы в хороших взаимоотношениях. Я познакомился с ним в сборной, когда помогал Дунге. Каземиро — хороший человек, скромный и трудолюбивый, хороший муж, хороший отец. Он из игроков, которых хочешь видеть в своей команде всегда, ведь он думает масштабно, за всю команду. Другой его секрет — скромность и щедрость.

Я играл с ним на одной позиции, но он прекрасно знает свою работу. Он всегда понимает, что ему нужно делать и не стремится быть самым заметным игроком на поле».

Напомним, что неделю назад хавбек «Реала» поддержал решение Зинедина Зидана заменить его в матче с «Лас-Пальмасом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте